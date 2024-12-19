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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

افتتاح وحدة المناظير بمستشفى الحميات بالحبيل في الأقصر

افتتاح وحدة المناظير بمستشفى الحميات بالحبيل
افتتاح وحدة المناظير بمستشفى الحميات بالحبيل
شمس يونس
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افتتح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر  وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد (علوي _سفلي)،  والجهاز التنفسي بمستشفى الحميات بالحبيل .


وذلك لخدمة أهالي محافظة الاقصر وبإشراف وزارة الصحة والسكان ، وذلك بحضور كل من دكتور علي طبل وكيل المديرية، ودكتور محمد الرملي مدير مستشفي حميات الأقصر .

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، برفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفيرها بمختلف الوحدات الصحية والمستشفيات. 


ومن الجدير بالذكر أن وحدة المناظير هذه تعد  أول وحدة للمناظير بمستشفى الحميات بالتعاون بين كلية الطب جامعة الأقصر ومديرية الشئون الصحية،  حيث بدء العمل بالوحدة بعدد ست حالات، كذلك يتم تحويل الحالات المرضية من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة لعمل المنظار طبقًا لتعليمات وزارة الصحة وفقاً لحاجة المرضى.


وفى هذا السياق أوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أنه يتم  تدريب فريق التمريض على أحدث أساليب تعقيم وتنظيف أجهزة المناظير، لضمان سلامة المرضى وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، كما نواصل تدريب الأطباء على أحدث التطورات في مجال تشخيص وعلاج الأمراض.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر مستشفى الحميات

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