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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

محمد مكي: توليت تدريب المقاولون العرب بأسرع تفاوض

محمد مكي
محمد مكي
يمنى عبد الظاهر
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أكد محمد مكي المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن رحيل المدربين الذين يصعدون بالأندية من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، لعدم ثقة إدارات الأندية في إمكانياتهم، مع الرغبة في استقدام مدربين أصحاب خبرات.

وأضاف مكي، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه تولى تدريب المقاولون العرب، بشكل سريع، دون تواصل مسبق، واصفًا توليه المهمة بـ«أسرع تفاوض».

وأوضح أن مجرد تواصل محمد عادل مدير الكرة معه هاتفيًا، وافق فورًا على عقد جلسة معه، إذ حضر الجلسة بعدما أغلق الهاتف فورًا، متابعًا «طالبوني بالتأهل إلى الدوري الممتاز، ووعدت أنني سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك».

ووجه محمد مكي، الشكر إلى المهندس محسن صلاح، الذي يتميز بالسلاسة والطموح، فضلًا عن الدعم اللامحدود الذي يقدمه للفريق من أجل العودة مرة أخرى إلى الدوري الممتاز.

https://www.youtube.com/watch?v=UKqAr1qvvhM

محسن صلاح محمد عادل مدير الكرة ايهاب الكومي محمد مكي فريق المقاولون ألعرب

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