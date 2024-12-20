حطت فنانة شهيرة في موقف وحش … ايه الي حصل مع ناهد السباعي

تعرضت الفنانة ناهد السباعي لحملة هجوم كبيرة خلال الأيام الماضية بعد تداول فيديو لها ترفض فيه مصافحة زميلتها الفنانة حورية فرغلي ما أثار غضب الكثير من رواد التواصل الإجتماعي.

والقصة بدأت عندما انتشر مقطع يوضح رفض ناهد السباعى لمصافحة حورية فرغلي خلال لقائها مع إحدى القنوات على هامش افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير واكتفت بالتحية من بعيد فقط ما وضع حورية فرغلي فى موقف محرج.

وكرمت الفنانة ناهد السباعي فى الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

وأعربت ناهد السباعي عن سعادتها بتكريمها بمهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة.

وقالت ناهد السباعي على هامش تكريمها بالمهرجان إنها تهدي الجائزة لوالدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.

وأضافت ناهد السباعي، أن صناعة الأفلام القصيرة نوع حقيقي فى السينما وليست بديلا للأفلام الطويلة كما أشيع من البعض.

و في الفيديو التالي نكشف ما حدث مع الفنانة ناهد السباعي …

https://youtube.com/shorts/KhyQvZd4Tcc?si=PnoMCrY-2syDAcop

