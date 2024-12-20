الدكتور محمد ضياء يبحث سبل التعاون بين جامعتي عين شمس والدراسات الأجنبية ببكين

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، برئاسة الدكتور جيان ون جيان، رئيس الجامعة.

بحضور الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة، الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، الدكتورة صفاء شحاتة، القائم بعمل عميد كلية التربية، الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين، الدكتور حسانين فهمي حسين، القائم بتسيير أعمال رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الألسن، الدكتور أحمد خليفة مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، والدكتورة هاجر محروس، المشرفة على مكتب التعاون الدولي بكلية الألسن.

رئيس جامعة عبن شمس يستقبل وفدًا من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين لتعزيز التعاون المشترك

رئيس جامعة عبن شمس يستقبل وفدًا من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين لتعزيز التعاون المشترك

رئيس جامعة عبن شمس يستقبل وفدًا من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين لتعزيز التعاون المشترك

رئيس جامعة عبن شمس يستقبل وفدًا من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين لتعزيز التعاون المشترك

رئيس جامعة عبن شمس يستقبل وفدًا من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين لتعزيز التعاون المشترك

رئيس جامعة عبن شمس يستقبل وفدًا من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين لتعزيز التعاون المشترك

تم خلال اللقاء الاتفاق على تجديد اتفاقية التعاون القائمة بين الجامعتين وتوسيع نطاقها لتشمل إلى جانب تبادل الطلاب والأساتذة، تنظيم السيمنارات العلمية، وإطلاق مشروعات بحثية مشتركة. كما تم مناقشة إطلاق برامج مشتركة مع كلية الحقوق، والتعاون في مجالات متخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة مع كلية التربية، وتبادل الخبرات مع كلية التجارة و اقتراح إنشاء مركز للدراسات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع كلية التجارة بجامعة عين شمس لتلبية احتياجات الشركات الصينية العاملة فى مصر تماشيا مع مرور عشر سنوات على بداية الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية من خلال مبادرة الحزام والطريق، ورحبت كلية الألسن بتعزيز التعاون في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، إلى جانب تطوير برامج دولية مشتركة وتبادل الخبرات الأكاديمية والطلابية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس بالوفد مؤكدًا على عمق العلاقات التى تجمع بين جامعة عين شمس والصين وأن التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعة عين شمس وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.

وأضاف أن جامعة عين شمس تسعى دائمًا لتوسيع أطر التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة .

من جانبه أعرب رئيس جامعة الدراسات الأجنبية ببكين عن سعادته بتعزيز الشراكة مع جامعة عين شمس التي تتمتع بتاريخ عريق ومكانة مرموقة إقليمياً ودولياً ، متطلعا إلى تنفيذ برامج التعاون الجديدة التي ستسهم في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي وتوطيد العلاقات الثقافية بين الصين ومصر.

يذكر أنه قبيل اللقاء اصطحبت الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي الوفد الصيني في جولة بمتحف الزعفران ، وأشاد الوفد بما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية قيمة .

ضم الوفد الصينى برئاسة رئيس الجامعة كل من د. خه جينغ مديرة مكتب التعاون الدولي د. جانغ تيان مدير الشئون الأكاديمية بالجامعة د. وو مين نائب عميد كلية الدراسات العربية د. شويه تشينغ قوه الأستاذ بكلية الدراسات العربية.