المسيّرات الأوكرانية تتسبب بأضرار في مصفاة نفط موسكو

شنت القوات الأوكرانية هجمات بطائرات مسيرة على موسكو بشكل مستمر منذ 24 ساعة، وفق ما أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين.

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن إحدى الطائرات المسيّرة تسببت بأضرار في منشأة تابعة لمصفاة نفط موسكو، من دون تسجيل إصابات.

قال أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 25 طائرة مسيّرة معادية خلال الساعات الماضية.

كما أشار إلى أن فرق الطوارئ والخدمات المختصة تواصل عملها في مواقع سقوط حطام الطائرات المسيّرة.



كما تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من اعتراض وتدمير 172 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.



