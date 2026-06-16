الهند تعلن نجاح تجربة صاروخ كروز بعيد المدى

أعلنت الهند نجاح تجربة صاروخ كروز بعيد المدى محلي الصنع، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الهندية.

ذكرت الوزارة أن منظمة أبحاث وتطوير الدفاع (DRDO) أجرت بنجاح اختبار الطيران للصاروخ من جزيرة الدكتور عبد الكلام قبالة سواحل ولاية أوديشا، في إطار اختبارات تعزيز القدرات.



وسبق وأكملت الهند ثلاث تجارب متتالية لاعتراض صواريخ باليستية بعيدة المدى، مؤكدة بذلك قدراتها الدفاعية متعددة الطبقات ضد التهديدات الصاروخية الاستراتيجية.



يُعدّ نظام الدفاع الصاروخي الباليستي من المرحلة الثانية في الهند شبكة أسلحة حديثة مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية المعادية على ارتفاعات مختلفة. ووفقًا لوزارة الدفاع الهندية، أجرت منظمة البحث والتطوير الدفاعي (DRDO) ثلاث تجارب ناجحة متتالية في 10 و11 يونيو.