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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تُؤكد دعم الدول العربية لدور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الدولية

السعودية تُؤكد دعم الدول العربية لدور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الدولية
السعودية تُؤكد دعم الدول العربية لدور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الدولية
أ ش أ

أكدت المملكة العربية السعودية، دعم الدول العربية لجهود الأمم المتحدة وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الدولية وتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في مداخلة ألقتها المملكة، باسم المجموعة العربية، خلال جلسة الاستماع للمرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، في المداخلة، أن المجموعة العربية تتطلع إلى تعاون بنّاء مع الأمين العام المقبل بما يسهم في تعزيز فاعلية المنظمة الدولية وترسيخ مبادئها ومقاصدها.

وتضمنت المداخلة عددًا من التساؤلات المتعلقة بضمان احترام القانون الدولي، وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى دعم عمل الهيئات الأممية، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما تناولت المداخلة التحديات المالية التي تواجه الأمم المتحدة، وأهمية دعم الدول النامية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب إصلاح مجلس الأمن ومبادرة الأمم المتحدة (UN80)، بما يعزز كفاءة المنظمة وقدرتها على أداء مهامها الأساسية.

المملكة العربية السعودية دعم الدول العربية جهود الأمم المتحدة وتعزيز دورها

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