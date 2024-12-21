يجعل المرضى يرقصون.." دينجا دينجا " داء غامض في أوغندا

ظهر مرض غامض أثار القلق في أوغندا ، حيث انتشر بين السكان وأدى إلى إصابة مئات الأشخاص بحالة من الارتعاش والرجفة المستمرة، التي تشبه الرقص، يعاني المصابون من أعراض غير معتادة، حيث يصعب عليهم التحكم في حركاتهم التي تشبه الرقص، مما يثير تساؤلات عن طبيعة هذا المرض.https://www.youtube.com/shorts/u9mXimStxlQ

أطلق السكان المحليون على هذا المرض اسم "دينجا دينجا"، وهو مصطلح يعبر عن "الارتجاف مثل الرقص"، وقد أثار المرض قلقًا واسعًا في المجتمع الأوغندي، حيث يتزايد عدد المصابين بشكل ملحوظ، مما دفع المسؤولين إلى تكثيف الإجراءات الطبية للبحث عن أسباب هذا الاضطراب الغامض.

وعلى الرغم من أن هذا المرض لم يتسبب في حالات وفاة حتى الآن، فإن الأعراض التي يعاني منها المصابون قد تؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية، مما يتطلب تدابير عاجلة لفهم المزيد حول هذا المرض الغامض.

ولمزيد من التفاصيل حول تطورات هذا المرض، يمكنكم متابعة الفيديو التالي:

https://www.youtube.com/shorts/u9mXimStxlQ