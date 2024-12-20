غياب 8 مباريات.. ليفربول يواجه أزمة محتملة بسبب تجديد عقد محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يواجه تحديًا كبيرًا في حال قرر تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، مع اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري ودخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في احتمالية غياب محمد صلاح لفترة طويلة بسبب التزامه مع منتخب مصر خلال كأس الأمم الإفريقية 2025، التي ستقام مجددًا في منتصف الموسم. ومن المتوقع أن تُجرى البطولة بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، ما قد يؤدي إلى غياب صلاح عن ثماني مباريات حاسمة لليفربول.

تشمل المباريات المحتملة:

ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة في كأس الرابطة.

مواجهة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مباراة بدوري أبطال أوروبا بعد أيام قليلة من البطولة.

وكان صلاح قد غاب عن خمس مباريات مع ليفربول في النسخة السابقة من البطولة، التي تسببت في خسارة الفريق لجهوده في مرحلة حرجة.

مع استمرار صلاح في تقديم أداء مميز هذا الموسم واحتلال ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، يدرك المدرب أرني سلوت أهمية التخطيط لهذه الفترة مسبقًا.

كما أشارت التقارير إلى أن تألق صلاح الكبير هذا الموسم يضع النادي أمام تحديات إضافية في كيفية التعامل مع غيابه المحتمل، لا سيما مع ازدحام جدول المباريات وصعوبة تعويض دوره المؤثر داخل الفريق.