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إلغاء الصف السادس الابتدائي .. وزارة التعليم تكشف لـ صدى البلد الحقيقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

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إلغاء الصف السادس الابتدائي .. وزارة التعليم تكشف لـ صدى البلد الحقيقة

ياسمين فتح الله
ياسمين فتح الله
ياسمين فتح الله
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قدمت ياسمين فتح الله مذيعة موقع صدى البلد  متابعة لما شهده موقع فيس بوك خلال الساعات الاخيرة من انتشار منشور مجهول المصدر نصه كالتالي : عــاجل .. إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام المقبل. 

وتواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للوقوف على حقيقة أنباء إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام القادم  ، المنتشرة بشكل ملحوظ على موقع فيس بوك الآن.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تماما ، صدور أي قرارات بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام القادم. 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إنه لا صحة نهائيا بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام القادم ، مشددا على أن الوزارة غير مسئولة نهائيا عن هذا الخبر مجهول المصدر الذي يتم تداوله. 

وحذر المصدر جميع الطلاب وأولياء الامور من الانسياق وراء الشائعات والاخبار الكاذبة التي يتم تداولها بشكل واسع على فيس بوك مثل شائعة إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام القادم ، مؤكدا أن مروجي مثل هذه الشائعات لا يهدفون إلا لإثارة الجدل والبلبلة في الشارع المصري لزعزعة استقرار العملية التعليمية . 

وتستعد وزارة التربية والتعليم والطلاب وأولياء الأمور لعقد امتحانات منتصف العام، وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الترم الأول 2025 للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي 11 يناير و تستمر حتى 16 يناير . 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

وأكدت الوزارة على أن تعتبر فترة امتحانات الترم الأول للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وعن موعد إجازة الفصل الدراسي الأول، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد اجازة نصف العام  لطلاب المدارس يبدأ من يوم السبت 25 يناير.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن موعد اجازة نصف العام  لطلاب المدارس السابق ذكره ، سوف يطبق في جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة والمدارس الخاصة للغات .

ولم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات جديدة بشأن إجازة نصف العام 2025، وشددت المصادر على أنه لا تراجع حتى الآن عما تم إعلانه بشكل رسمي بشأن موعد إجازة نصف العام. 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء الصف السادس الابتدائي ياسمين فتح الله

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