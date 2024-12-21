أخبار الوادي الجديد: الزراعة تستكمل برامج التوعية عن المحاصيل.. 1250 حالة مرضية استفادت من مبادرات الرئاسة الصحية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة اخبار علي مدار اليوم كان من اهمها:

زراعة الوادي الجديد تستكمل برامج التوعية عن المحاصيل الاستراتيجية

https://www.elbalad.news/6419989

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال تنفيذ برامج التوعية والإرشاد للمزارعين لتعريفهم اليات ونظم زراعة المحاصيل الشتوية النموذجية وخاصة محصول القمح، حيث جرى تنفيذ برنامج إرشادي بالادارة الزراعية بموط.

جاء ذلك بحضور الدكتور أنس حسين باحث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور عماد عشماوي بمعهد بحوث البساتين، والدكتور محمد فاضل البحوث الزراعية، ولفيف من المزارعين، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ياسر الحميرى منسق عام الأنشطة الإرشادية والتدريبية وبتوجيهات الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.

وافتتح مهندس سيد مدني مدير الإدارة الزراعية بالداخلة الندوة منوها عن اهميه المحاصيل الاستراتيجيه وخاصة محصول القمح والنخيل وضرورة الإهتمام بهم للأهمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي، حيث جرى عرض كل ما يخص محصول القمح بداية من تجهيز الارض والتسميد والري وميعاد الزراعة ومقاومة الحشائش والسياسة الصنفية وأهم التوصيات الفنية خلال هذة الفترة.

وأكد الدكتور عماد عشماوي على أهمية الخدمة الشتوية كخدمة أساسية تجرى سنوياً ومدى احتياجات النباتات لها طوال العام وطريقه وكمية الأسمدة المضافة وأهمية استخدام محسنات التربه و ضرورة الاهتمام بعملية التقليم الشتوى والفحص الدوري لسوسة النخيل، وضرورة الرش الوقائي الدورى بالمبيدات الحشرية والاكاروسية.

وناقش الحضور اقتصاديات النخيل والمحاصيل الشتوية وجرى تم فتح باب النقاش مع المزارعيين وتمت الإجابة علي جميع استفساراتهم.

الوادي الجديد: 1250 حالة مرضية استفادت من خدمات المبادرات الرئاسية الصحية

https://www.elbalad.news/6420034

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى تضمنت تقديم خدمات تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية لـ 1250 مواطن على مستوى المحافظة، كما جرى المرور على 55 منشأة غذائية ضمن جهود مراقبة الأغذية، وإعدام كميات أغذية غير صالحة للاستهلاك، كما تم المرور على 15 محطات لمياه الشرب، وسحب 53 عينة من الشبكات والطرود للتأكد من سلامة وجودة المياه، وعدم وجود أي ملوثات بها.



وفى سياق متصل، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة حملة لاستخراج بطاقات رقم قومي مجانًا للفتيات والسيدات بمركز الداخلة والقرى التابعة له وذلك ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وعقد جلسة دوار بالتنسيق مع الأوقاف بقرى الشركة بمركز الخارجة للتوعية بقضايا الزيادة السكانية، والصحة الإنجابية ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

كما جرى إطلاق قافلة طبية بالتنسيق مع الصحة بقرى الشركة بمركز الخارجة، للكشف على أنراض (الضغط - السكر - الاعتلال الكلوي) للسيدات، مصاحب لها ندوة توعية صحية لتوعية السيدات بأهمية الفحص الدورى للكشف المبكر علي الأمراض.

صحة الوادي الجديد: قافلة طبية مجانية لعلاج أهالي قرى الكفاح فى الفرافرة

https://www.elbalad.news/6420038



أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، اليوم الجمعه، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة.

وقال الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة الطبية تضم عدد من التخصصات الطبية منها أنف وأذن، أسنان، باطنة، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، جلدية، صدر، و خدمات تنظيم الأسرة، والتحاليل الطبية، بهدف توفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان القرى، وصرف العلاج بالمجان وإحالة الحالات الحرجة لتلقي العلاج في مستشفيات متخصصة بالقاهرة وأسيوط والأقصر.

وأضاف شريف ، أن مبادرة "حياة كريمة" تستكمل جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

يوم حافل بالأنشطة التنموية في قرية بولاق بالوادي الجديد

https://www.elbalad.news/6420046

شهدت قرية بولاق التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة يومًا حافلًا بالأنشطة التنموية والحوار البناء.

بدأت فعاليات اليوم بتوجه جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة لأداء صلاة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمركز،رئيس القرية وعقب الصلاة عقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي القرية استمع خلاله إلى طلباتهم ومشكلاتهم في إطار سياسة الحكومة القائمة على فتح قنوات مباشرة للحوار مع المواطنين.

وخلال اللقاء أكد المتولي حرصه على سرعة دراسة كافة الطلبات وتقديم حلول عاجلة مع توجيه الإدارات التنفيذية بالعمل الفوري على تلبية احتياجات الأهالي في إطار رؤية شاملة تضع مصلحة المواطن على رأس الأولويات.

وفي نهاية اللقاء الجماهيري توجه المتولي لتفقد مشروع كرامة وهو أحد المشروعات الخيرية الرائدة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأهالي وتعزيز العمل التنموي المستدام وخلال جولته أعلن رئيس المركز عن توفير أشجار مثمرة لدعم المشروع مشددًا على أهمية استثمار الموارد البيئية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم المشروعات الصغيرة التي تخدم المجتمع.