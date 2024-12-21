وكيل القندوسي: صفحة الأهلي أُغلقت وسينتقل لـ سيراميكا كليوباترا

كشف نصر يحيى مدير أعمال أحمد القندوسي عن أخر أخبار اللاعب ومصيره الفترة القادمة.

وقال نصر يحيي في تصريحات عبر برنامج الهدف: القندوسي تأقلم مع سيراميكا كأنه مصري وصفحة الأهلي أُغلقت.

في سياق متصل أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك رتوشا بسيطة تقترب من الانتهاء بين ناديي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، لاتمام انتقال الجزائري أحمد القندوسي المعار حاليًا بصفة نهائية.

وتابع أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “الاتفاق تم بين الناديين على حصول النادي الأهلي على مبلغ 700 ألف دولار مقابل رحيل القندوسي بشكل نهائي”.

وأضاف أمير هشام خلال "تم الاتفاق على أن يتقاضى اللاعب راتبًا ما بين 500 إلى 600 ألف دولار سنويًا".