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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

إكرامي يكشف مفأجاة نارية بشأن إصابة عمر كمال

عمر كمال
عمر كمال
ميرنا محمود
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كشف إكرامي الشحات نجم الأهلي السابق مفاجأة بشأن إصابة عمر كمال عبد الواحد.

وقال إكرامي الشحات عبر تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: بيان الأهلي قال إن إصابة عمر كمال 4 غرز واتفاجئنا إنها أكتر من 15 غرزة.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد اللاعب عمر كمال عبد الواحد من قائمة الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في إطار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، وذلك وفقا للناقد الرياضي أحمد الهواري.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، في ظل الغيابات التي أثرت على تشكيل الفريق، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في البطولة.

رسالة من الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بلوزداد الجزائري


كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد  كواليس حديثه مع رئيس الأهلي محمود الخطيب.
وقال ابراهيم عبد الجواد عبر تصريحات علي ملعب ON:الخطيب في حالة صحية صعبة لكنه حرص على التواجد في المران وطالب اللاعبين بتعويض الجماهير.

. واستقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة حاسمة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.


موعد مبارة الأهلي و بلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل، في توقيت حساس للفريق الأحمر، الذي يسعى لتعويض هزيمته الأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال، واستعادة توازنه في البطولة القارية بعد التعادل السلبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الماضية.


تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا عبر التردد الأرضي، بينما تقوم قنوات بي إن سبورتس بنقل المباراة فضائياً بشكل حصري وفقاً للعقد الموقع بين القناة القطرية والاتحاد الإفريقي “الكاف”.

ويخوض الفريق، مرانه الأخير اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏


من المقرر أن ينطلق المران في السابعة مساءً على استاد القاهرة وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 

 

مهيب عبد الهادي عمر كمال عبد الواحد اكرامي الشحات اصابه عمر كمال عبد الواحد

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