سيغادر الفريق قريبا .. إعلامي يصدم جماهير الأهلي بهذا الخبر

فجر الإعلامي عمرو الدرديري مفاجأة نارية بشأن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي.

ونشر الدرديري صورة لـ محمد رمضان وعلق كاتبا :هتوحشنا قريبا سيغادر الأهلي.

قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا



حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ويحيى عطية الله وكريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية وعمر الساعي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

وخط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي وكهربا.



رسالة من الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بلوزداد الجزائري



كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد كواليس حديثه مع رئيس الأهلي محمود الخطيب.

وقال ابراهيم عبد الجواد عبر تصريحات علي ملعب ON:الخطيب في حالة صحية صعبة لكنه حرص على التواجد في المران وطالب اللاعبين بتعويض الجماهير.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة حاسمة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.



موعد مبارة الأهلي وبلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل، في توقيت حساس للفريق الأحمر، الذي يسعى لتعويض هزيمته الأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال، واستعادة توازنه في البطولة القارية بعد التعادل السلبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الماضية.



تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا عبر التردد الأرضي، بينما تقوم قنوات بي إن سبورتس بنقل المباراة فضائياً بشكل حصري وفقاً للعقد الموقع بين القناة القطرية والاتحاد الإفريقي “الكاف”.

ويخوض الفريق، مرانه الأخير اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏



من المقرر أن ينطلق المران في السابعة مساءً على استاد القاهرة وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

