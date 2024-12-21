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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأوراق المطلوبة لتغيير محل الاقامة فى البطاقة الشخصية

البطاقة
البطاقة
مصطفى الرماح
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كيفية تغيير محل الاقامة فى البطاقة الشخصية 2024 يسأل عنه الكثير من المواطنين، عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لمعرفة الأوراق المطلوبة لتغيير محل الاقامة فى البطاقة الشخصية وطرق استخراجها من الأحوال المدنية في العباسية والسجلات المدنية والمراكز النموذجية.

الأوراق المطلوبة لتغير محل الاقامة فى البطاقة الشخصية

- شراء نموذج بطاقة الرقم القومي من سجل المدني. 

- صورة من بطاقة هوية مقدم الطلب.

- يجب تسجيل عقد العقار الذي يتم تغيير محل الإقامة عليه في الشهر العقاري. 

- إذا كان العقار مؤجرا، يتطلب من المؤجر التوقيع على عقد في الشهر العقاري.

- يتطلب لتغيير محل الإقامة إيصال مرافق كهرباء أو هاتف أو مياه أو غاز، بشرط أن تكون حديثة.

- إذا طلبت الزوجة تغيير مكان إقامتها إلى مكان إقامة زوجها، يتطلب فقط صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بزوجها وصورة من شهادة زواجهما.


سعر البطاقة الشخصية 2024

يبحث الكثير عن طريق استخراج البطاقة الشخصية 2024 في خلال ساعات بسيطة، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج البطاقة الشخصية 2024 من العباسية في خلال نصف ساعة.

رسوم استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2024واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل إلى 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.

أسعار البطاقة الشخصية 2024

حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2024، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

سعر استخراج البطاقة الشخصية 2024

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها في خلال 24 ساعة، وذلك مقابل مبلغ 185 جنيها، حيث يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول لاستخراج البطاقة.

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بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة شخصية مستعجلة

وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، وعن سعر بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.

سعر البطاقة الشخصية 2024

تتضمن أسعار بطاقة الرقم القومي المستعجلة، 615 جنيها في المنزل وتصدر في نفس اليوم، و350 جنيها في العباسية وتصدر في ذات اليوم، و185 جنيها في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها في خلال 24 ساعة.

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استخراج البطاقة الشخصية

مواعيد عمل الأحوال المدنية

تعمل الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساءً بشكل يومي، حيث يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في قطاعات الأحوال المدنية المختلفة.

وقام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة.

تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية “الكول سنتر” لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15340- 16582” وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15341”.

وتشمل الخدمات (شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى “بدل فاقد، بدل تالف”- استمارة رقم قومى “عادية، مستعجل، مميزة”- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).
 

جوجل الأوراق المطلوبة البطاقة الشخصية محل الاقامة

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