ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 21-12-2024، وفقا لسوق العبور.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: من 3.5 إلى 6 جنيهات.
سعر كيلو البطاطس: من 5 إلى 9 جنيهات.
سعر الثوم: 85 جنيهًا.
سعر البصل: 17 جنيهًا.
سعر كيلو البسلة: من 20 إلى 28 جنيهًا.
سعر كيلو الملوخية: من 7 إلى 9 جنيهات.
سعر كيلو الكوسة: 18 جنيهًا.
سعر كيلو الفاصوليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
سعر الخيار من 12 إلى 18 جنيهًا.
سعر الفلفل الألوان 40 جنيهًا.
سعر البطاطا: 9 جنيهات.
اسعار الفاكهة
سعر البرتقال البلدي: 11.5 جنيه.
سعر البرتقال السكري: 11.5 جنيه.
سعر العنب: 40 جنيهًا.
سعر الكانتلوب: من 10 إلى 16 جنيهًا.
سعر البلح السيوي: 75 جنيهًا.
سعر الرمان: من 17 إلى 30 جنيهًا.
سعر الجوافة: 25 جنيهًا.
سعر الفراولة: 35 جنيهًا.
سعر المانجو العويس: 45 جنيهًا.