يقدم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، السبت 21 ديسمبر 2024، ضمن نشرته الخدمية.

‎أسعار الأسماك اليوم وفقًا لسوق العبور

‎تراوح سعر السمك البلطي بين 68 و72 جنيها للكيلو.

‎سعر قشر البياض بين 150 و 250 جنيها للكيلو.

‎فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

‎والسمك المكرونة خليجي تراوح بين 70 و 90 جنيها للكيلو.

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أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 70 و 110 جنيهات للكيلو.

‎وبلغ سعر السمك الموسى من 190 إلى 290 جنيها للكيلو.

‎وتراوح سعر السمك البربورن 1 بين 180 و 300 جنيها للكيلو.

‎أما البربون 2 فتراوح بين 100 و170 جنيهًا.



