يقدم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، السبت 21 ديسمبر 2024، ضمن نشرته الخدمية.
أسعار الأسماك اليوم وفقًا لسوق العبور
تراوح سعر السمك البلطي بين 68 و72 جنيها للكيلو.
سعر قشر البياض بين 150 و 250 جنيها للكيلو.
فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.
والسمك المكرونة خليجي تراوح بين 70 و 90 جنيها للكيلو.
أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 70 و 110 جنيهات للكيلو.
وبلغ سعر السمك الموسى من 190 إلى 290 جنيها للكيلو.
وتراوح سعر السمك البربورن 1 بين 180 و 300 جنيها للكيلو.
أما البربون 2 فتراوح بين 100 و170 جنيهًا.