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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

بسبب جروس| أزمة داخل نادي الزمالك.. ماذا يحدث؟

الزمالك
الزمالك
أحمد عفيفي
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شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددا من الأزمات خلال الفترة الماضية، وذلك بعد رحيل مدرب الفريق بشكل مفاجئ دون أي تمهيد، مما أجبر إدارة النادي على التعاقد مع السويسري كريستيان جروس مرة أخرى.

رحيل الجهاز الطبي بالزمالك

قال إبراهيم عبدالجواد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "هناك استياء لدى الجهاز الطبي لنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد تصريحات كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سيراميكا، فيما يخص إصابة ناصر ماهر".

وأضاف عبد الجواد: "جروس، قال إنه حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بأن ناصر ماهر، جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباراة وأنه لا يعلم سبب تجدد إصابة اللاعب".

وتابع: "الجهاز الطبي زعل من تصريحات جروس، عن إصابة ناصر ماهر، لأنه شعر أن هذا تشكيك في قدرتهم وتشكيك في عملهم، بالبلدي كده (جروس سلمهم على الهواء)".


واختتم عبدالجواد: "محمد أسامة، قال إنه أبلغ الإدارة في أكثر من وقت سابق برغبته في الرحيل، فلو جروس، يرى أن الجهاز الطبي ليس على قدر الكفاءة أو عنده ملاحظات على الجهاز الطبي، هو من الممكن أن يرحل، ويترك المهمة لجهاز طبي أخر".

مدرب الزمالك لا يرغب في هذا اللاعب

أكد الإعلامي الرياضى اسلام صادق أن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى غير مقتنع باللاعب زياد كمال لاعب نادى الزمالك.

وأضاف صادق، أن مدرب الزمالك عندما شاهد زياد كمال فى التدريبات، أبدى عدم قناعة به، ولا سيما أنه سوف يعطية فرصة فى الفترة القادمة، للحكم عليه بصورة جيدة.

مباراة الزمالك

يواصل فريق الزمالك الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى العام، والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم.

صفقات الزمالك الجديدة

تجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد زيزو من أبرز الصفقات التي يسعى الزمالك لحسمها خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان استمراره مع الفريق في المواسم القادمة.

إلى جانب تجديد عقد زيزو، تعمل إدارة الزمالك أيضًا على تدعيم باقي المراكز في الفريق عبر مجموعة من الصفقات المنتظرة في فترة الانتقالات الشتوية.

وبناءً على التوصيات الفنية من المدير الفني، تهدف الإدارة إلى ضم لاعبين في مركز الهجوم والمُتوسط الدفاعي، لتحسين أداء الفريق وزيادة قدرته على المنافسة في البطولات.

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