بقى زي نجوم السينما.. سمير فرج يكشف عن مفاجأة بشأن محمد الجولاني

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الاوضاع في سوريا خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن نعيش الآن في عصر حروب الشائعات ".

وتابع سمير فرج :" الجولاني هو من قام بتأسيس جبهة النصرة وأمريكا كانت قد وضعت جائزة 10 مليون دولار لمن يكشف عن موقعه ".

واكمل سمير فرج :" الآن امريكا قعدت مع الجولاني في سوريا وأسقطوا جائزة الـ 10 مليون دولار عن الجولاني ".

ولفت سمير فرج :" هناك تخطيط كامل مرسوم من فترة لما يحدث في سوريا "، مضيفا:" تم تحويل شكل وهيئة الجولاني وأصبح أسمه أحمد الشرع وتم تهذيب اللحية وأصبح مثل نجوم السينما ويتم تقديمه للعالم بشكل جديد ".