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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

عقوبات أمريكية جديدة تهدد شركة Sophgo الصينية بسبب معالج هواوي

معالج هواوي
معالج هواوي
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في خطوة جديدة من إدارة بايدن، وقبل شهر واحد فقط من انتهاء ولايتها، تعتزم الولايات المتحدة إدراج شركة Sophgo الصينية، المصنعة للرقائق، على القائمة السوداء.

بحسب "phonearena" تأتي هذه الخطوة بعد اكتشاف رقاقة صممتها Sophgo وتم تصنيعها بواسطة شركة TSMC التايوانية، وهي الرقاقة التي تم العثور عليها داخل معالج الذكاء الاصطناعي Ascend 910B التابع لهواوي.

عقوبات مشابهة لما واجهته هواوي

Sophgo، التابعة لشركة Bitmain المتخصصة في معدات تعدين البيتكوين، تواجه نفس المصير الذي تعرضت له هواوي في عام 2019، حيث أدرجت الأخيرة على "قائمة الكيانات" التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها دون الحصول على ترخيص خاص. 

أدى ذلك إلى عزل هواوي عن خدمات Google Mobile، ما دفعها لتطوير نظام التشغيل الخاص بها HarmonyOS.

وفي عام 2020، فرضت وزارة التجارة الأمريكية قواعد تصدير جديدة منعت الشركات العالمية مثل TSMC من شحن أشباه الموصلات المتطورة إلى هواوي إذا كانت تستخدم تقنيات أمريكية. الهدف كان واضحًا: عزل هواوي عن تقنيات الجيل الخامس وإبعادها عن الجيش الصيني.

ظهور Huawei Mate 60 Pro يتحدى القيود

ورغم القيود، نجحت هواوي في صيف 2023 بإطلاق هاتف Mate 60 Pro المزود بمعالج يدعم تقنيات الجيل الخامس، والذي تم تصنيعه باستخدام تقنية 7 نانومتر بواسطة شركة SMIC الصينية. كان هذا الإنجاز الأول لهواوي منذ سلسلة Mate 40، مما أعادها إلى المنافسة في سوق الهواتف الذكية الرائدة.

تفاصيل التحقيق الحالي

اكتشف فريق TechInsights رقاقة TSMC داخل معالج Ascend 910B الذي أطلقته هواوي في عام 2022. وبعد إخطار شركة TSMC، أبلغت الأخيرة وزارة التجارة الأمريكية، وأوقفت شحناتها إلى Sophgo بعد التأكد من تطابق التصميم مع معالج Ascend، حيث أكدت السلطات الأمريكية أنها بدأت التحقيق في الأمر.

Sophgo تنفي علاقتها بهواوي

على الرغم من الأدلة، أكدت Sophgo في أكتوبر الماضي أنها "لم تدخل في أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع هواوي." وتتعامل الشركة بشكل أساسي مع الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة مثل China Telecom.

 وخلال العامين الماضيين، تم استخدام رقائق Sophgo وBitmain في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي في الجامعات الصينية، وتحسين أنظمة المراقبة في مراكز الشرطة.

تصعيد أمريكي إضافي

في 11 نوفمبر، أمرت الولايات المتحدة شركة TSMC بوقف شحن الرقائق المتطورة إلى الصين، بما في ذلك تلك المصنعة بتقنيات 7 نانومتر أو أعلى. 

وفي الوقت ذاته، أعلنت هواوي عن إطلاق معالج Ascend 910C، المتوقع بدء إنتاجه بكميات كبيرة مطلع العام المقبل، والذي يتوقع أن ينافس رقائق NVIDIA الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

المستقبل الغامض لشركة Sophgo

تضع العقوبات المرتقبة شركة Sophgo أمام تحديات كبيرة، خاصة مع توجه وزارة التجارة الأمريكية نحو تضييق الخناق على الشركات الصينية التي تشارك في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 ومع استمرار التحقيقات، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الإجراءات على صناعة التكنولوجيا الصينية.

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