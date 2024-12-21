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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اقتصاد

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة
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تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات ديسمبر 2024 ، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، غدًا الأحد 22 ديسمبر، بدلًا من يوم 24 كالمعتاد، بعد تبكيرها، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصةً أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت ابتداءً من تاريخ بدء الصرف المحدد للجهات الإدارية كلها.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وأتاحت الوزارة كثيرًا من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 من خلالها، إذ يمكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 من خلال الأماكن الآتية:

  • ماكينات الصراف الآلي ATM.
  • فروع البنوك المختلفة.
  • البريد المصري.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

موعد تطبيق زيادة المرتبات

ابتداء من راتب مارس 2024 الماضي، جرى تطبيق تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 6000 جنيه للعاملين، في أدنى الدرجات الوظيفية مقارنة بنحو 4000 جنيه قبل قرار الزيادة.

جدول أجور العاملين بالدولة

  1. 6000 جنيه للدرجة السادسة.
  2. 6250 جنيها للدرجة الخامسة.
  3. 6500 جنيه للدرجة الرابعة.
  4. 6750 جنيها للدرجة الثالثة.
  5. 7 آلاف جنيه للدرجة الثانية.
  6. 7500 جنيه للدرجة الأولى.
  7. 9000 جنيه لدرجة مدير عام.
  8. 10000 جنيه للدرجة العالية.
  9. 12000 جنيه للدرجة الممتازة.
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

موعد زيادة المرتبات

وعن زيادة المرتبات، تطبق الحكومة زيادة المرتبات سنويا مع بداية العام المالي الجديد، إذ تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة يتم منحها بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثلما حدث في مارس الماضي. 

ووضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية، إذ نصت على ان الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، و10% لغير المخاطبين بالقانون، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة وهو ما تم في مارس الماضي ووافق عليه مجلس النواب بإقرار رفع نسبة الزيادة، وبالتالي من المقرر أن تكون نسبة الزيادة المقبلة وفقا لأخر نسبة ما لم يصدر قرار بزيادتها.

وزارة المالية أجور العاملين بالدولة موعد زيادة المرتبات موعد تطبيق زيادة المرتبات مرتبات ديسمبر 2024 أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 راتب ديسمبر

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