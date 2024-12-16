يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2024 لجميع مستحقي المعاشات و العاملين في الوزارات والهيئات والجهات.

وتصرف وزارة المالية، مرتبات العاملين في الجهات الإدارية يوم الأحد 22 ديسمبر بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من الشهر ذاته، حيث ستكون المرتبات متاحة للسحب في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي.

يمكن للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم من عدة أماكن، تشمل:

- ماكينات الصراف الآلي (ATM)

- فروع البنوك المختلفة

- مكاتب البريد المصري

تفاصيل صرف مرتبات ديسمبر 2024

ستبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر الجاري خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون هذا آخر صرف للمرتبات بنهاية العام الحالي.

بحسب التقارير الرسمية، سيكون صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 هو آخر راتب تصرفه الحكومة لموظفيها هذا العام، حيث ستستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام، من الأحد 22 ديسمبر وحتى الخميس 26 ديسمبر 2024.

ويشمل الصرف جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات والمصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية.

التنسيق مع البنوك لصرف المرتبات

وفقًا لتقرير صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية، سيتم صرف المرتبات عبر 15 بنكًا متعاقدًا مع الجهات المختلفة، وقد تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لضمان سلاسة الإجراءات وتوفير كافة الخدمات اللازمة لصرف المرتبات بسهولة.

إجراءات لتخفيف الزحام

حرصًا على تخفيف الزحام، قامت وزارة المالية بتقديم مواعيد صرف المرتبات، كما قامت بتحويل الرواتب إلى بطاقات الـATM الخاصة بالبنوك المتعاقد معها، وبذلك ستكون المرتبات متاحة للسحب من ماكينات الصراف الآلي بدءًا من الموعد المحدد، ما يساهم في تسهيل عملية السحب.

صرف معاشات ديسمبر وخطوات الاستعلام 2024

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل صرف معاشاتهم عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:-

1. زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2. الضغط على أيقونة "أصحاب المعاش".

3. اختيار خدمة "التأمينات".

4. إدخال الرقم القومي للمستفيد.

5. الضغط على "استعلام" للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالمعاش.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2024

طبقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، ستبدأ الهيئة في صرف معاشات شهر ديسمبر ابتداءً من الأحد 1 ديسمبر 2024، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر لجميع المستحقين.

أماكن صرف المعاشات

لتسهيل عملية الصرف على المستفيدين، تم توفير عدة منافذ لصرف المعاشات، تشمل:



- منافذ شركة فوري

- فروع البنوك الحكومية والتجارية

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

- ماكينات الصراف الآلي (ATM)

- منافذ البريد المصري

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% في المعاشات بدءًا من 1 يوليو 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

شروط استحقاق المعاش

يحق للشخص الحصول على المعاش في الحالات التالية:

- في حالة الإصابة بعجز كلي أو جزئي دائم.

- بلوغ سن الشيخوخة، بشرط الاشتراك في التأمين لمدة لا تقل عن 120 شهرًا.

- في حالة الوفاة.