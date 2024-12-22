أستاذ باطنة ومناعة: مصر شهدت نهضة كبيرة في قطاع الصحة بتوجيهات الرئيس

قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة، إن هناك نهضة كبيرة في مجال الصحة خلال الـ10 سنوات الماضية وهذه النهضة كان سببها اهتمام القيادة السياسية للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المواطن المصري لتوفير له كل الخدمات الصحية بما يليق بالمواطن ولتحقيق الحياة الكريمة.

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية أهتمت بالمشكلات الصحية التي يعاني منها المواطنين المصريين إلى حد كبير، خاصًة أن الدولة كان بها بعض المشاكل المتفاقمة التي كانت تتسبب في مصروفات كثيرة للمواطن.

صحة الطفل والمرأة

وأشار إلى أن الاهتمام لا يشمل المرضى فقط لكن يشمل أيضًا صحة الطفل والمرأة والمقبلين على الزواج من الشباب وكبار السن.

وتابع أستاذ الباطنة والمناعة: « المبادرات الصحية موجهة لكل من يحتاج علاج طبي في مجالات مختلفة ولم يبقى أي مشكلة صحية إلا وحدث تدخل من الدولة لكي تحقق للمواطن ما يريده في مجال الصحة».