قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة .. التفاصيل الكاملة للقصف الإسرائيلي العنيف على مستشفى كمال عدوان
بابا الفاتيكان يدين الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة
القيادة الأمريكية: نفذنا ضربات جوية دقيقة ضد منشآت حوثية في صنعاء
70 يوما بحد أقصى .. موعد شهر رمضان 2025 وكم يتبقى عليه؟
بروتوكول علاج متحور كورونا الجديد .. الصحة توضح
غارات أمريكية بريطانية تستهدف منطقة عطان في صنعاء
اتفرج من البيت ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد
برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد 1-0 في الشوط الأول بالدوري الإسباني
جداول امتحانات كليات جامعة عين شمس لعام 2025
بنك ناصر يكشف تفاصيل تقديم منح ومساعدات نقدية لمحدودى الدخل
بلاش تصدقوا | خيرى رمضان: نصابين بيعملوا صفحات باسمى ويطلبوا مساعدات
تفحم ميكروباص أسفل طريق الأوتوستراد بالمعادي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

القيادة الأمريكية: نفذنا ضربات جوية دقيقة ضد منشآت حوثية في صنعاء

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
×

قالت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم السبت، إن قواتها نفذت ضربات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وتحكم لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء باليمن.

وأضافت: الضربات تهدف لتعطيل وتقليص عمليات الحوثيين كالهجمات ضد السفن الحربية بالبحر الأحمر".

وأوضحت أن الضربة تعكس التزامنا بحماية القوات الأمريكية والشركاء الإقليميين والشحن الدولي.

وتابعت: "أسقطنا خلال العملية مسيرات تابعة للحوثيين وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر".

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية، اليوم السبت، غارات جوية على منطقة عطان في صنعاء، عاصمة اليمن، وفق ما أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي.

ووفقا لوسائل إعلام مختلفة فقد استهدفت هذه الغارات مواقع مفترضة لجماعة الحوثي، الذين يسيطرون على صنعاء منذ عام 2014.

تهدف هذه الضربات إلى دعم إسرائيل في مواجهتها ضد الحوثيين، وقالت قناة كان العبرية، في تقرير لها مساء اليوم السبت، نقلا عن مصادر إسرائيلية، إن تل أبيب تحاول بناء تحالف ضد الحوثيين في اليمن.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تستعد لهجوم آخر على اليمن، وأنها هذه المرة ستحاول إشراك دول أخرى في الهجوم.

وأوضحت المصادر بحسب قناة كان العبرية أن هناك تنسيق وثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، إن المواجهة مع الحوثيين تتصاعد وأنه لابد من تجنيد الولايات المتحدة لتصعيد الهجوم على اليمن.

وقالت القناة 14 العبرية إن هناك تقديرات في إسرائيل، تشير إلى أن الحوثيين سيزيدون من وتيرة الهجمات على إسرائيل، وربما بشكل كبير.
 

إسرائيل اليمن صنعاء جماعة الحوثي القيادة الوسطى الأميركية منشأة لتخزين الصواريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش

بشرى سارة.. احسب الزيادة المقررة لمعاشك بداية من يناير

أرشيفية

برد ولا كورونا؟|أعراض المتحور XEC الجديد.. 5 علامات مميزة

امام عاشور

الزمالك لو كلمه هيرجع .. تصريحات مثيرة بشأن إمام عاشور

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

معاش

بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر

أرشيفية

بعد سقوط بشار.. أسماء الأسد تطلب الطلاق في روسيا والسماح لها بالعودة إلى لندن

نرمين الفقي

خلال تكريمها بجائزة الأفضل .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. برودة وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب

دعاء العام الجديد

دعاء العام الجديد 2025.. كلمات جميلة تبدأ بها السنة القادمة

دفن الميت

عند الدعاء للميت.. تعرف على حكم مقولة "اللهم اجعل مثواه الجنة"

بالصور

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

التيكتوكر العالمي خابي لام يؤدي العمرة ..شاهد ماذا قال أمام الكعبة

خابي لام
خابي لام
خابي لام

احذر تناولها بدون استشارة الطبيب .. مكملات غذائية تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان

مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة

محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق

اليوم الواحد
اليوم الواحد
اليوم الواحد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد