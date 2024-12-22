جوجل يحتفل بظاهرة بزوغ نصف القمر |صور

يحتفل محرك البحث الشهير جوجل بـظاهرة بزوغ نصف القمر، وذلك عبر تغيير شعاره المعتاد إلى تصميم فني يجسد جمال الظاهرة الفلكية.



وذكرت جوجل “انضم إلى لعبة البطاقات السماوية حيث يجب على اللاعبين ربط مراحل الدورة القمرية لكسب النقاط، وإذا كنت ماهرًا بما يكفي للتغلب على القمر، فقد تتم مكافأتك.”

والجدير بالذكر ان بعد ربع القمر الأول، يدخل القمر مرحلة الأحدب المتزايد، ويصبح أكثر سطوعًا حتى اكتمال القمر التالي، وبعد ربع القمر الأخير، يدخل القمر مرحلة الأحدب المتناقص، ويخفت إلى مرحلة القمر الجديد، التي يكون فيها القمر في أظلم مراحله.