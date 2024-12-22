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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تعلن حالة الطقس.. الدعم النقدي يُحسن استهداف الدولة للفئات الأكثر احتياجا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري
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تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة في مختلف الملفات، ونرصد أبرزها فى التقرير التالى:


الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة الزرق بولاية شمال دارفور
عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن الجيش السوداني، أن القوة المُشتركة بسطت سيطرتها على منطقة الزرق بولاية شمال دارفور التي تتخذها ميليشيا الدعم السريع قاعدة عسكرية استراتيجية.

فرص سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم، الأحد، هناك استقرار فى الأحوال الجوية فى أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدل الطبيعي.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22-12-2024|فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024.


أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر.. فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على فضائية "صدى البلد"  أسعار الذهب اليوم، الأحد، في السوق المحلية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024|فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 22-12-2024.


كاتب صحفي: الدعم النقدي يُحسن استهداف الدولة للفئات الأكثر احتياجا
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب إن الدعم النقدي يُعد وسيلة لتحسين استهداف الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المالية للموازنة العامة للدولة.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024.. فيديو
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، تقديم المراسلة ندى باهي.


قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا: نقف على مسافة واحدة من الجميع

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث قال قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إننا نقف على مسافة واحدة من الجميع ونحترم سيادة لبنان واستقراره الأمني.ولفت قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا إلى أن لبنان بحاجة إلى اقتصاد قوي واستقرار سياسي.متحدث الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 2025- 2026| فيديو
تحدث الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن خطة الدولة المصرية لاستصلاح 4 ملايين فدان بحلول (2025-2026) كخطوة لدعم القطاع الزراعي و تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.


بعد تشكيل الحكومة الجديدة.. آيسلندا تطرح استفتاءً حول عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول 2027
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “بعد تشكيل الحكومة الجديدة.. آيسلندا تطرح استفتاءً حول عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول 2027”.

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