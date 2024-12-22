مش مسامحك .. ميدو يوجه رسالة نارية لـ حازم إمام

وجه أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق ،رسالة إلي حازم إمام نجم الزمالك السابق .

وقال ميدو عبر فيديو لحسابه الشخصي إكس :" انا مش مسامحك يا كابتن حازم ، انت حسدتني ، أنا كنت عنده في الجيم قبل الإصابة بيومين وقال دراعك تخن كدا ليه ".



وكتب ميدو علي الفيديو قائلا :" مش مسامحك يا كابتن حازم ".



جدير بالذكر أن ميدو كشف عن دخول الأهلي في مفاوضات معه عندما كان لاعبا لمحاولة ضمه لصفوف الأحمر.



وقال ميدو عبر بودكاست جول كاست: "تفاوضت مع حسام غالي أكثر من مرة للانضمام للزمالك أثناء احترافه لكنه كان يرفض بشكل قاطع لأنه ابن الأهلي الحقيقي.

وأضاف "الأهلي تفاوض معي 3 مرت ومحمود الخطيب جلس معي بنفسه في منزل رجل الأعمال ياسين منصور، وأنا أقدر الخطيب وجلست معهم احتراما لهم وأخبرت الخطيب أن جلوسي معه أمر عظيم وشرحت له وجهة نظري وتقبلها".