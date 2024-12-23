قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النشرة الجوية اليوم .. الأرصاد تعلن حالة الطقس وفرص لسقوط أمطار
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بعد آخر انخفاض بالصاغة
هل الذنوب تنقص الرزق وتسبب الفقر؟.. 10 أمور تنغص حياتك فاجتنبها
بعد هجوم الجماهير.. «الدردير» يدافع عن كهربا: «لاعب اتشتم يروح يشجعكم ليه»
تعرف على غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري
مقـ.ــتل 10 ركاب وإصابة 12 في تحطم طائرة في البرازيل
رابط التقديم لزيادة مباني الأسطح .. الاشتراطات المطلوبة وعدد الأدوار المسموح بها
متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
موعد بداية شهر رجب في مصر والدول العربية
بعد الهاتريك.. وسام أبو علي يحتفظ بـ كرة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
تحرك قضائي وشيك| ماذا سيحدث حال عدم إصدار قانون الإيجار القديم في يوليو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: خصص وقتا للحب

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز
×

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.
 

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.
 

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 
 

 تأكد من أن حياتك العاطفية سليمة وبدون مشاكل ستكون هناك فرص لإثبات جدارتك، أما من الناحية المالية، ستكون قويًا ولن تؤثر مشكلاتك الصحية الكبيرة أيضًا على روتين حياتك.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

 

تأكد من تلبية توقعات الحبيب وخصص المزيد من الوقت للحب اليوم، يجب أن تكون متملكًا في العلاقة لأن هذا يمكن أن يزعج الشريك، مما يؤدي إلى الفوضى قدّر مشاعر الحبيب وقد يخطط كلاكما أيضًا لقضاء إجازة في نهاية هذا الأسبوع. 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

 

 يُنصح الأطفال بالحذر عند اللعب في الخارج أو في رحلات التخييم حيث قد تحدث إصابات طفيفة، تجنب تناول الوجبات السريعة بجميع أنواعها، كما يجب الإقلاع عن التدخين لأنه لا يفيد الصحة.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

 

 أولئك الذين يعملون في مجال الإبداع مثل المؤلفين والمصممين وخبراء الرسوم المتحركة سيكسبون المزيد من المال اليوم.  

برج السرطان وتوقعات الفترة المقبلة 

 

أولئك الذين يعانون من حالة طبية طارئة سيجدون المساعدة حتى من الأقارب والأصدقاء.اليوم جيد لتسوية نزاع مالي بينما قد يفوز مواليد السرطان أيضًا بمعركة قانونية .

حظك اليوم برج السرطان برج السرطان وحظك اليوم برج السرطان اليوم توقعات الابراج وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

مع اقتراب عام 2025.. 5 حالات لزيادة المعاشات طبقا لقانون التأمينات الجديد

طلبة كلية الشرطة

للمقبولين في الاختبارات.. موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024

طقس الاثنين

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة غدا وتناشد باتخاذ التدابير اللازمة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة |خبر عاجل لجميع الصفوف الآن

كهربا

كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي في يناير

زيزو ووالده

والد زيزو يكشف مفاجأة بشأن ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

سايس

بعد شكوى المواطنين.. القبض على سياس مولات التجمع

طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات

بضغطة واحدة.. كيفية تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد؟

ترشيحاتنا

الحج والعمرة

ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ .. الإفتاء تجيب

العمرة

أيهما أفضل العمرة أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين ؟.. الإفتاء تجيب

حقوق الطفل

عضو بـ العالمي للفتوى: حقوق الطفل تبدأ من اختيار الأب والأم المناسبين

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه؟.. فوائد مذهلة

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

اتهمته بالتحرش وتشويه سمعتها.. قصة شكوى بليك ليفلي ضد بطل فيلمها

أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us

احذر.. النوم بهذه الوضعيات يسبب آلام الرقبة

وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة

احم نفسك من هذه الأمراض الخطيرة بتناول البيض.. أمراض القلب أخطرها

أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها
أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها
أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد