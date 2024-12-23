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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

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تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
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قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جوية جديدة حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاحد، انذارًا بحريا حول الملاحة في بعض المدن والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، بسبب نشاط الرياح.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من الساعة 2 صباح غدا الاثنين، وحتى يوم الأربعاء المقبل الساعة 6 مساء، سوف تشهد البلاد نشاط رياح غربية تضرب مناطق مطروح والاسكندرية والبحيرة، حيث تصل سرعتها إلى 50 كم/س، وتكون السبب في ارتفاع الموج إلى حوالي ثلاثة أمتار.

وناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

بينما يكون البحر الأحمر معتدل نسبيا، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى متران.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، تكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.، ويظل الطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

ويظل التحذير من الشبورة المائية خلال هذه الفترة مستمر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، صباحا، ويكون هناك نشاط رياح أيضا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن فرص الأمطار، يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، تستمر يومي السبت والأحد، ويظل الفرص مستمرة لنهاية الأسبوع أيضا على مناطق مختلفة بأنحاء البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 20 إلى 18 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 إلى 17 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 20 إلى 18 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 23 إلى 21 درجة

أما ساعات الليل، تكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 10 إلى 11 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 11 إلى 9 درجات
شمال الصعيد تتراوح ما بين 6 إلى 4 درجات
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 11 إلى 9 درجات.

شاهد الفيديو:

حالة الطقس مطروح الاسكندرية الطقس الشواطئ

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