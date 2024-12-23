إعلام فلسطيني:11 شهيدا بمجزرة للاحتلال في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام فلسطيني"، أن 11 شهيدا سقطوا بمجزرة للاحتلال في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، مساء الأحد، جرّاء استهداف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من خيام النازحين بالقرب من المستشفى البريطاني في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن القصف تسبب في اشتعال حرائق ضخمة في الخيام التي كانت تؤوي عائلات نازحة، وسط صراخ واستغاثة السكان.

وأكد الشهود أن طواقم الإنقاذ واجهت صعوبة كبيرة في الوصول إلى الضحايا نتيجة اشتعال النيران وكثافة القصف.

ووفق الشهود فإن أعداد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة، فضلا عن تعذر وصول فرق الإسعاف لبعض المناطق بفعل استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة.