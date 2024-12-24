بخطوات سهلة.. طريقة عمل السجق الاسكندراني

السجق الإسكندراني من أشهر الأطباق المصرية اللذيذة والمحببة لدى الكثيرين.

إليك طريقة تحضيره بخطوات سهلة:



المكونات:

500 جرام من السجق البلدي.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

1 حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح (يمكن إضافة فلفل حار حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة شطة (اختياري).

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير:

1. تحمير السجق:

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضيفي السجق وقلبيه حتى يتحمر جيدًا ويتغير لونه.

2. إضافة البصل والثوم:

أضيفي البصل المفروم إلى السجق وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لبضع ثوانٍ حتى تظهر رائحته.

3. إضافة الطماطم والفلفل:

أضيفي الطماطم ومعجون الطماطم وقلبي جيدًا.

أضيفي الفلفل الأخضر (والفلفل الحار إذا كنت تفضلين الحار).

4. التوابل:

أضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، والشطة حسب الرغبة.

قلبي الخليط جيدًا واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تمتزج النكهات.

5. التقديم:

زيني السجق بالبقدونس المفروم وقدميه ساخنًا مع الخبز البلدي أو الأرز الأبيض.

نصائح:

يمكنك إضافة القليل من البطاطس المقلية أو الباذنجان المقلي كإضافة جانبية.

للحصول على نكهة مميزة، جربي إضافة القليل من عصير الليمون في النهاية.



