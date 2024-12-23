تعافيت تماما.. تيسير فهمى تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة تيسير فهمى عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لنزلة برد شديدة بسبب متحور كورونا الجديد، مؤكدة أنها تعافت تماما.

وقالت تيسير فهمى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أننى حاليا بحالة صحية جيدة واستعدت عافيتى تماما بعد تعرضى لنزلة برد شديدة نتيجة متحور كورونا.

وأضافت تيسير فهمى : حاليا استطيع أن أمارس حياتى بشكل طبيعى وممتنة بحب الناس الذين دعوا لى بالشفاء العاجل.

تيسير فهمى تعلن عن إصابتها بكورونا

وقد كتبت الفنانة تيسير فهمي، منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بـ متحور كورونا الجديد.

وكتبت تيسير فهمي، في منشورها عبر فيسبوك: «المتحور شرس»، لتشير إلى معاناتها الصحية معه، لتنهال عليها التعليقات بالدعاء بالشفاء التام.

حادث تيسير فهمي

وفي شهر مايو الماضي، تعرضت الفنانة تيسير فهمي، لحادث سير أدى إلى تهشم سيارتها، ونشرت صورة لسيارتها بعد تهشمها وعلقت عبر حسابها على فيس بوك قائلة: “قدر الله وما شاء فعل”.

وبعدها طمأنت الفنانة تيسير فهمي جمهورها بعد تعرضها لحادث سير، وقالت فى تصريح خاص ل"صدي البلد" ، ان الحادث كان على طريق منطقة السادس من أكتوبر وعند مدخل الملف تم اصطدام السيارتين بشكل مفاجئ ، نتج عنه تهشم سيارتها.

وأضافت الفنانة تيسير فهمي: أنها بخير ولم تتعرض لأى ضرر ولكنها تشعر بالفزع نتيجة تعرضها للحادث.

آخر أعمال تيسير فهمي

ويعتبر مسلسل بفعل فاعل، هو آخر أعمال تيسير فهمي، وقد عرض عام 2010، وضم العمل كلا من تامر هجرس، وطارق لطفي، ميرنا وليد، رجاء الجداوي، ياسر جلال، جمال إسماعيل، عثمان محمد علي، والعمل من إخراج تيسير عبود وتأليف مصطفى إبراهيم.