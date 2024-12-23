أثناء تركيب دش.. سقوط عامل من سطح عقار بمدينة السلام

لفظ عامل في القاهرة أنفاسه الأخيرة بعد سقوطه من سطح عقار في مدينة السلام بالقاهرة، أثناء تركيب طبق دش بالطابق السادس في عقار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخص من سطح عقار في السلام وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثمان شخص في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه كسور وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد بإدعاء سقوط من السادس.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الشاب كان يجري صيانة وتركيب لـ دش أعلى سطح العقار واختل توازنه وسقط من الطابق السادس متوفيا، وبسؤال شهود العيان أيدوا ما جاء في الفحص.

تحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.