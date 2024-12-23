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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الإسكندرية تحت وطأة الأمطار والبرد الشديد .. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد

الإسكندرية تحت وطأة الأمطار
الإسكندرية تحت وطأة الأمطار
نورهان خفاجي
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح الجنوبية الغربية على (مطروح - والإسكندرية)، ومن المتوقع أن تسجل سرعة الرياح( 50- 60)كم/ساعة، وارتفاع الأمواج من ( 2.5 -3.5 متر)، وذلك ليومي الثلاثاء 24 ديسمبر والأربعاء 25 ديسمبر 2024 .

ورفع أحمد خالد محافظ الإسكندرية، درجة الاستعداد والطوارئ بالأجهزة التنفيذية والأحياء والصرف الصحي، للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار والطقس السيئ.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء 24 ديسمبر، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

تحذير من الشبورة المائية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 13
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 19 10
بنها 19 12
دمنهور 18 11
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 18 12
المنصورة 18 12
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 19 12
طنطا 18 11
دمياط 20 13
بورسعيد 20 13
الإسماعيلية 19 10
السويس 20 11
العريش 21 08
رفح 20 08
رأس سدر 19 10
نخل 20 02
كاترين 13 01
الطور 20 11
طابا 20 06
شرم الشيخ 22 14
الإسكندرية 20 11
العلمين 18 10
مطروح 18 10
السلوم 17 11
سيوة 19 08
رأس غارب 22 13
الغردقة 24 12
سفاجا 23 12
مرسى علم 23 13
شلاتين 25 15
حلايب 23 16
أبو رماد 24 14
رأس حدربة 22 16
الفيوم 19 08
بني سويف 20 07
المنيا 20 06
أسيوط 19 05
سوهاج 20 08
قنا 22 09
الأقصر 22 09
أسوان 23 10
الوادي الجديد 21 05
أبوسمبل 22 09
 

الأرصاد شديد البرودة سرعة الرياح الإسكندرية الأمواج

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