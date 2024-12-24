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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

آبل تسعى لإحداث ثورة تكنولوجية صحية مع AirPods Pro 3

AirPods Pro
AirPods Pro
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تعمل شركة آبل على تطوير الجيل الثالث من سماعات AirPods Pro مع التركيز على إضافة ميزات صحية مبتكرة، وفقًا لتقارير متعددة، أبرزها من المحلل الشهير مارك جورمان من بلومبرغ.

ميزات صحية متقدمة قيد التطوير

بحسب جورمان، تختبر آبل تقنيات مثل قياس درجة الحرارة ومراقبة معدل ضربات القلب، ما يشير إلى نية الشركة لتوسيع نطاق قدرات السماعات لتشمل مراقبة الصحة. 

وعلى الرغم من تفوق ساعة Apple Watch في دقة قياس معدل ضربات القلب، يشير جورمان إلى أن قراءات السماعات الجديدة ليست بعيدة عنها.

كما تعمل فرق آبل على تطوير تقنيات قادرة على قياس مؤشرات صحية متعددة، مع التركيز الحالي على تحسين خاصية مراقبة معدل ضربات القلب. 

هذه الخطوة قد تكون جذابة للأشخاص الذين لا يفضلون ارتداء الساعات أو يرغبون في جهاز إضافي لتتبع اللياقة. 

ومن المتوقع أن تتضمن هذه الميزات الجيل القادم من AirPods Pro، الذي لا يزال في مراحل تطويره الأولى.

كاميرات مدمجة وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

من ناحية أخرى، عادت شائعات قديمة تتحدث عن دمج كاميرات في سماعات AirPods. ووفقًا لجورمان، أصبح هذا المشروع أولوية داخل آبل، حيث تسعى الشركة لتعزيز خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 ومع ذلك، يظل هذا المشروع في مراحله المبكرة، وقد يستغرق سنوات قبل أن يتحول إلى منتج نهائي أو يتم إلغاؤه تمامًا.

خطوات متقدمة في مجال التكنولوجيا الصحية

في وقت سابق من هذا العام، أضافت آبل ميزات صحية لسماعات AirPods Pro 2، مثل اختبار السمع، مما أشار إلى بداية تحول السماعات إلى أجهزة صحية متقدمة. 

ومع تطور ساعة Apple Watch لتصبح شريكًا قويًا في مراقبة الصحة خلال العقد الماضي، من غير المستبعد أن تسير سماعات AirPods على نفس النهج، مضيفةً المزيد من الميزات الصحية في السنوات المقبلة.

وإذا نجحت آبل في تنفيذ هذه الخطط، فقد نشهد تحولًا في سماعات الأذن لتصبح أدوات أساسية في تتبع الصحة واللياقة البدنية، مما يعزز مكانة آبل كرواد في التقنيات القابلة للارتداء.

آبل AirPods Pro شركة آبل

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