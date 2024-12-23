سأقدم دليل براءتي.. رد المؤلفة أماني التونسي بعد حكم اقتباسها لفيلم توأم روحي

ردت المؤلفة أماني التونسي على الحكم عليها بغرامة نظرا لاقتباس فيلم تؤام روحي من رواية عابر .

وقالت أماني التونسي في تصريح خاص لصدى البلد:" لم اكن اعلم ان لدي قضية من الاساس والحكم تم غيابي ، وفي الاستئناف ساقدم ورق يثبت برائتي ".

تابعت :" تقدم منذ فترة بشكوى في نقابة المهن السينمائية وبعد ذلك سحب الشكوى بعد تقديمي اوراق تثبت كلامي ،"

اضافت :" بيقول ان توام روحي اتعرض في اغسطس ٢٠٢١ وانا امتلك شهادة عرض الفيلم وهي قبل طرح روايته غير ان العرض الخاص للفيلم كان في ١٩ اغسطس عام ٢٠٢٠ وكان نسبة الحضور ٢٥٪ عشان الكورونا، وهو كتابه نزل معرض الكتاب في ٢٠٢١".

فيلم تؤام روحي

قضت محكمة الدائرة الخامسة الكلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بأن المؤلفة "أماني التونسي" اقتبست فكرة فيلم (توأم روحي) من رواية (عابر) المحمية قانونيا لمؤلفها "محمد السيد رحمة".

وصدر الحكم النهائي للمحكمة برئاسة القاضي "محمد جودة محمد أبو زيد" بعد انتداب المحكمة لأحد خبراء الملكية الفكرية الذي أقر في تقريره بأن المدعى عليها قد اقتبست فكرة فيلم تؤام روحي من رواية عابر، وكذلك اقتبست من الرواية اسم شخصية "ريم" التي قدمتها الفنانة "أمينة خليل" خلال أحداث الفيلم، وقد ألزمت المحكمة "أماني التونسي" بأن تؤدي لمؤلف الرواية الأصلي مبلغ خمسمائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي، وألزمتها بالمصاريف.

فيلم توأم روحي

وكانت "التونسي"، تقدمت إلى المحكمة بالتماس على الحكم، وقالت فيه إن جميع إجراءات التداعي تمت على عنوان لا تقيم فيه، وأن الحكم قد صدر بسبب غش صاحب الدعوى بتلفيق محل إقامة غير حقيقي لها.

وقضت المحكمة بعد مطالعة سائر الأوراق بعدم قبول الالتماس، وتغريم "أماني التونسي" مبلغ أربعمائة جنيه، وإلزامها بالمصاريف.

ونوهت المحكمة، بأن عنوان "أماني التونسي" الذي تمت عليه جميع إجراءات التداعي ثابت لدى المحكمة، واختارته هي بنفسها محلا لها، في الدعوى التي أقامتها على المؤلف "محمد السيد رحمة" والتي اتهمته فيها بالتشهير، وطالبته بالتعويض، وقد قضت المحكمة برفضها أيضا.

وبناء عليه تم تأييد الحكم النهائي البات، بأن "أماني التونسي"، قامت بالتعدي على رواية (عابر) وتحويلها إلى سيناريو فيلم باسم (توأم روحي) دون إذن من كاتبها.

يذكر أن فيلم (توأم روحي) تم طرحه في دور العرض في 19 أغسطس عام 2020، بطولة "حسن الرداد" و"أمينة خليل" و"عائشة بن أحمد" والفنانة الراحلة "رجاء الجداوي" ومن إخراج "عثمان أبو لبن".