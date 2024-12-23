قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نظير عياد: نقوم بإعداد مجموعة من المفتين للرد على قضايا استقطاب الشباب
الأربعاء.. لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف حوارًا مفتوحًا حول سوريا
«كهربا» يبحث عن عرض خليجي للرحيل عن الأهلي.. خاص
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا
زاهي حواس: آثار المتحف المصري الكبير ستحدث ضجة عالمية بمجرد عرضها
بالدولار الأمريكي.. بنك مصر يخفض 0.5% من سعر العائد على شهادتي ادخار "القمة" و "إيليت"
أحمد حلمي يوجه رسالة قوية لـ محمد سعد بسبب فيلم "الدشاش"
تكليف علي جعفر مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة التعليم العالي
عاجل.. الإعلان عن أسماء الفائزين بنتيجة الحج السياحي 2025
مرموش يزيح صلاح من صدارة قائمة أغلى 10 لاعبين مصريين
المفتي: تنسيق بين الأزهر والأوقاف والكنائس للرد على الشائعات
كيف تتغلب على الصداع الصباحي وتبدأ يومك بحيوية؟.. 10 خطوات مجربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

سأقدم دليل براءتي.. رد المؤلفة أماني التونسي بعد حكم اقتباسها لفيلم توأم روحي

تؤام روحي
تؤام روحي
×

ردت المؤلفة أماني التونسي على الحكم عليها بغرامة نظرا لاقتباس فيلم تؤام روحي من رواية عابر .

وقالت أماني التونسي في تصريح خاص لصدى البلد:" لم اكن اعلم ان لدي قضية من الاساس والحكم تم غيابي ، وفي الاستئناف ساقدم ورق يثبت برائتي ".

تابعت :" تقدم منذ فترة بشكوى في نقابة المهن السينمائية وبعد ذلك سحب الشكوى بعد تقديمي اوراق تثبت كلامي ،"

اضافت :" بيقول ان توام روحي اتعرض في اغسطس ٢٠٢١  وانا امتلك شهادة عرض الفيلم وهي قبل طرح روايته غير ان العرض الخاص  للفيلم كان في ١٩ اغسطس عام ٢٠٢٠ وكان نسبة الحضور ٢٥٪ عشان الكورونا، وهو كتابه نزل معرض الكتاب في ٢٠٢١".

فيلم تؤام روحي

قضت محكمة الدائرة الخامسة الكلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بأن المؤلفة "أماني التونسي" اقتبست فكرة فيلم (توأم روحي) من رواية (عابر) المحمية قانونيا لمؤلفها "محمد السيد رحمة". 

وصدر الحكم النهائي للمحكمة برئاسة القاضي "محمد جودة محمد أبو زيد" بعد انتداب المحكمة لأحد خبراء الملكية الفكرية الذي أقر في تقريره بأن المدعى عليها قد اقتبست فكرة فيلم تؤام روحي من رواية عابر، وكذلك اقتبست من الرواية اسم شخصية "ريم" التي قدمتها الفنانة "أمينة خليل" خلال أحداث الفيلم، وقد ألزمت المحكمة "أماني التونسي" بأن تؤدي لمؤلف الرواية الأصلي مبلغ خمسمائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي، وألزمتها بالمصاريف.

فيلم توأم روحي

وكانت "التونسي"، تقدمت إلى المحكمة بالتماس على الحكم، وقالت فيه إن جميع إجراءات التداعي تمت على عنوان لا تقيم فيه، وأن الحكم قد صدر بسبب غش صاحب الدعوى بتلفيق محل إقامة غير حقيقي لها. 

وقضت المحكمة بعد مطالعة سائر الأوراق بعدم قبول الالتماس، وتغريم "أماني التونسي" مبلغ أربعمائة جنيه، وإلزامها بالمصاريف. 

ونوهت المحكمة، بأن عنوان "أماني التونسي" الذي تمت عليه جميع إجراءات التداعي ثابت لدى المحكمة، واختارته هي بنفسها محلا لها، في الدعوى التي أقامتها على المؤلف "محمد السيد رحمة" والتي اتهمته فيها بالتشهير، وطالبته بالتعويض، وقد قضت المحكمة برفضها أيضا.

وبناء عليه تم تأييد الحكم النهائي البات، بأن "أماني التونسي"، قامت بالتعدي على رواية (عابر) وتحويلها إلى سيناريو فيلم باسم (توأم روحي) دون إذن من كاتبها.

يذكر أن فيلم (توأم روحي) تم طرحه في دور العرض في 19 أغسطس عام 2020، بطولة "حسن الرداد" و"أمينة خليل" و"عائشة بن أحمد" والفنانة الراحلة "رجاء الجداوي" ومن إخراج "عثمان أبو لبن".

تؤام روحي أماني التونسي فيلم تؤام روحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس

الاثار

العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور

الأهلي

الشناوي والسولية.. تطور مفاجئ في أزمة لاعبي الأهلي مع الجماهير الحمراء

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

ظهرت الآن.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

طاهر محمد طاهر

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بسبب طاهر محمد طاهر

الشاحنة

قبل دخولها الميناء.. لحظة ضبط شاحنة داخلها مخدرات بـ 4 مليارات جنيه| فيديو

مسلسل وتر حساس

صبا مبارك تكتشف قاتل شقيقتها.. موعد الحلقة الأخيرة من وتر حساس

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2025 الترم الأول

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الأول جميع المحافظات

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام يستقبل وزير الأوقاف بحضور رئيس الوطنية للإعلام لبحث التعاون

سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة

السياحة تعلن انطلاق موقع نتيجة قرعة الحج السياحي

نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود

كوثر محمود تشارك بمؤتمر الابتكار في رعاية التمريض بالكويت

بالصور

لماذا تبقى أطرافك باردة؟.. نصائح جمال شعبان تكشف الأسباب والحلول

لماذا تبقى أطرافك باردة؟
لماذا تبقى أطرافك باردة؟
لماذا تبقى أطرافك باردة؟

لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء.. 20 نصيحة للتغلب على الحساسية

20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

باستخدام لبن الزبادي الخفيف الدسم.. طريقة عمل شيش برك صحي

الشيش برك
الشيش برك
الشيش برك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد