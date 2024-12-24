قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة من كولر للاعبي الأهلي بعد سداسية بلوزداد وقبل مواجهة المصري
جدول تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المحافظات.. الكيفية والمواعيد
أرباح اليوتيوب حلال أم حرام .. دار الإفتاء تحسم الجدل
طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح وضباب على هذه المناطق
روسيا تدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
الكنيست يوافق على زيادة ميزانية 2024 لتغطية تكاليف الحرب
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024
كوريا الجنوبية.. المعارضة تعتزم عزل الرئيس المؤقت لهذا السبب
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
بعد كندا وبنما.. ترامب يدعو لشراء جرينلاند من الدنمارك| ما القصة؟
مقتل عنصرين من داعش بضربة أمريكية في سوريا
كيف يعد الشيطان المؤمن بالفقر؟.. احذر 10 أمور تحرمك العيش بسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

صقيع قارس يضرب مصر.. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة

موجة برد شديدة
موجة برد شديدة
×

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط خلال الطقس، اليوم الثلاثاء، وتحديدا شواطئ مطروح والإسكندرية، بسبب وجود نشاط رياح تصل سرعته إلى 60 كم/ ساعة.

تشهد مدينتا مطروح والإسكندرية نشاط رياح سوف يتسبب في ارتفاع الموج إلى أكثر من ثلاث أمتار ونصف على شواطئ المدينتين، في الوقت نفسه يتسبب أيضا في اضطراب كبير لحركة الملاحة البحرية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الاضطراب في الملاحة البحرية، تستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء.

الاضطراب يعود إلى تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا يؤثر على جنوب أوروبا، ويمتد تأثيره إلى مصر، لكن في شكل الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن يؤثر المنخفض تحديدا في اضطراب الملاحة البحرية  على مناطق غرب البحر المتوسط (اسكندرية - مطروح ) ويصل ارتفاع الأمواج إلى( 2.5-3.5 متر).

وعن حالة الطقس، تكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء كما أنا هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية، وشددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 13
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 19 10
بنها 19 12
دمنهور 18 11
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 18 12
المنصورة 18 12
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 19 12
طنطا 18 11
دمياط 20 13
بورسعيد 20 13
الإسماعيلية 19 10
السويس 20 11
العريش 21 08
رفح 20 08
رأس سدر 19 10
نخل 20 02
كاترين 13 01
الطور 20 11
طابا 20 06
شرم الشيخ 22 14
الإسكندرية 20 11
العلمين 18 10
مطروح 18 10
السلوم 17 11
سيوة 19 08
رأس غارب 22 13
الغردقة 24 12
سفاجا 23 12
مرسى علم 23 13
شلاتين 25 15
حلايب 23 16
أبو رماد 24 14
رأس حدربة 22 16
الفيوم 19 08
بني سويف 20 07
المنيا 20 06
أسيوط 19 05
سوهاج 20 08
قنا 22 09
الأقصر 22 09
أسوان 23 10
الوادي الجديد 21 05
أبوسمبل 22 09

الأرصاد درجات الحرارة حركة الملاحة البحرية منخفض اضطراب الملاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بونجاح

حقيقة حسم الأهلي صفقة بغداد بونجاح ووصوله القاهرة

صورة تعبيرية

ارتداء الملابس الثقيلة.. صقيع قادم من أوروبا يضرب مصر خلال ساعات

راغب علامة

تحطيم مدرسة الفنان راغب علامة في لبنان بعد تصريحه المزعوم عن نصر الله

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع الآن بشكل ملحوظ.. سعر الذهب اليوم الاثنين بالتعاملات المسائية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا

الكحة والسعال الليلي

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

زيزو

مفاجأة في تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. تفاصيل

الرئيس السيسي

مفتي الجمهورية يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي: سِر على بركة الله

ترشيحاتنا

موجة برد شديدة

صقيع قارس يضرب مصر.. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة

شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات

باقي أسبوع.. شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات وخطوات التقديم

قطار

مواعيد القطارات على خطي القنطرة شرق - بئر العبد وبشتيل كفر داود السادات

بالصور

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي

لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء.. 20 نصيحة للتغلب على الحساسية

20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

باستخدام لبن الزبادي الخفيف الدسم.. طريقة عمل شيش برك صحي

الشيش برك
الشيش برك
الشيش برك

فيديو

الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد