صقيع قارس يضرب مصر.. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط خلال الطقس، اليوم الثلاثاء، وتحديدا شواطئ مطروح والإسكندرية، بسبب وجود نشاط رياح تصل سرعته إلى 60 كم/ ساعة.

تشهد مدينتا مطروح والإسكندرية نشاط رياح سوف يتسبب في ارتفاع الموج إلى أكثر من ثلاث أمتار ونصف على شواطئ المدينتين، في الوقت نفسه يتسبب أيضا في اضطراب كبير لحركة الملاحة البحرية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الاضطراب في الملاحة البحرية، تستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء.

الاضطراب يعود إلى تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا يؤثر على جنوب أوروبا، ويمتد تأثيره إلى مصر، لكن في شكل الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن يؤثر المنخفض تحديدا في اضطراب الملاحة البحرية على مناطق غرب البحر المتوسط (اسكندرية - مطروح ) ويصل ارتفاع الأمواج إلى( 2.5-3.5 متر).

وعن حالة الطقس، تكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء كما أنا هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية، وشددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 19 10

بنها 19 12

دمنهور 18 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 12

طنطا 18 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 19 10

السويس 20 11

العريش 21 08

رفح 20 08

رأس سدر 19 10

نخل 20 02

كاترين 13 01

الطور 20 11

طابا 20 06

شرم الشيخ 22 14

الإسكندرية 20 11

العلمين 18 10

مطروح 18 10

السلوم 17 11

سيوة 19 08

رأس غارب 22 13

الغردقة 24 12

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 25 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 22 16

الفيوم 19 08

بني سويف 20 07

المنيا 20 06

أسيوط 19 05

سوهاج 20 08

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 21 05

أبوسمبل 22 09