عائلة واحدة.. أول تعليق من الأهلي بعد واقعة اللاعبين والجماهير

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صوره للاعبي القلعة الحمراء رفقة الجماهير وذلك بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها مباراة الاحمر وشباب بلوزداد.

وقامت صفحة الأهلي بنشر صوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضم لاعبي الفريق وجماهير المارد الأحمر وعلقت عليها “ عائلة واحدة ".

وشهدت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والتي انتهت بفوز الاهلي بستة أهداف مقابل هدف هجوم جماهير المارد الأحمر علي اللاعبين مما نتج عنه عدم ذهاب اللاعبين الي الجماهير لتحيتهم عقب انتهاء اللقاء.

وعلي جانب اخر، يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاه نظيره المصري البورسعيدي في مباراة الخميس المقبل في اطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.