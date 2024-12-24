هدية كأس العالم.. حتحوت يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع بغداد بونجاح

كشف الإعلامي هاني حتحوت، الحقيقة الكاملة في تعاقد النادي الأهلي مع الجزائرى بغداد بونجاح لاعب نادي الشمال القطري ، استعدادا لكأس العالم للأندية.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن الأهلي تواصل مع بغداد بونجاح وناديه القطري وبالفعل وافق اللاعب مبدئيا على الانتقال للأهلي ، ولكن الفارس الأحمر طلب الحصول على خدمات اللاعب من بداية يناير .

وتابع حتحوت، إن نادي الشمال القطري رفض انتقال اللاعب للأهلي فى يناير وطلب انتقال بغداد بونجاح للأهلي قبل كأس العالم للأندية " هدية " .

وأكد حتحوت، إن الأهلي رفض الأمر وتم تأجيل الموقف نهائيا فى الوقت الحالي ، واللاعب فى القاهرة ولكن ليس للأهلي دخل بذلك .

https://www.youtube.com/watch?v=61SLlDXjn8I