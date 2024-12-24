أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان رفع التغذية اليومية ساعتين إضافيتين.

وفي وقت سابق؛ تلقت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان كتابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن التفاوت بالتغذية بالتيار الكهربائي وعدم توزيع الإنتاج والطاقة المتوافرة بشكلٍ عادل.

وأكد الكتاب الصادر عن أمانة مجلس الوزراء اللبناني على وجوب تأمين العدالة بين المناطق كافة من دون أي تفاوت في ساعات التغذية.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب بيان كيفية توزيع الطاقة المنتجة في العامل على المناطق اللبنانية كافة والإفادة عن عدد ساعات التغذية تحديداً في كل منطقة.

ووفق تقارير صحفية ، فإن الحكومة اللبنانية تمد شعبها بالكهرباء فقط لمدة 4 ساعات انارة فقط كحد أقصى في اليوم، ما يجبر الكثيرين على اللجوء إلى مولدات خاصة باهظة الثمن تستهلك كميات كبيرة من الغاز، أو، بدرجة أقل، الألواح الشمسية.