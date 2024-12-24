تجهيز 150 عروسا بالجيزة.. الشعب الجمهوري: نواصل دور الحزب المجتمعي

أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، أن هذه الفاعلية تأتي ضمن دور الحزب الخدمي والتنموي، الذي يعد ركيزة أساسية للتواصل الفعال مع الشارع المصري.



وتحدث "أبو هميلة" عن حرب الشائعات وتصدير الإحباط للشعب المصري، مؤكدا الحقد على مصر وعلى رئيس مصر وشعب مصر، يتم من خلال أبواق الشر التي تهلهل ليل نهار على مواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد الشباب وتحاول غسل أدمغتهم من خلال بث أفكار مغلوطة وهو ما يجب أن ينتبه له الشباب والشعب المصري كله، خاصة هذه الأيام التي تضاعف فيها أعداء مصر خاصة الجماعة الإرهابية من عملها.



وأشار إلى أن الجماعة تعمل على استغلال ما يحدث في المنطقة من حروب وصراعات وتطورات الأوضاع، خاصة في سوريا، والتي دخلت مرحلة حساسة في تاريخها، عقب تدمير الجيش السوري وتوغل الاحتلال الإسرائيلي داخل العمق السوري، لافتا إلى أن الغريب في الأمر أن الجماعة الإرهابية تصور هذا كله انتصار كبير للشعب السوري.

وشدد على أن مصر، تظل الدولة الوحيدة بي المنطقة الصامدة والقادرة على حماية حدودها ومستمرة في البناء والتعمير، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والبنية التحتية الهائلة ومئات المصانع الجديدى، خير دليل على ما حققه الرئيس السيسي من إنجاز ضخم ، فكل من ينكره حاقد وكاره لمصر.



من جانبه، أكد رفعت عطا، أمين حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن هذا الحدث الهام يعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية وإصرار أبنائها المخلصين على تخطي الصعاب ومواجهه التحديات مهما عظمت واستجابة لدعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه برؤيته الثاقبة ونظرته المستقبلية وقيادته الحكيمة من أجل دعم ومساندة الشباب وتوفير فرص حياة كريمة لكل المواطنين خاصة من الأسر الأولى بالرعاية وهو الدور المنوط به كل فئات المجتمع والمجتمع المدني والأحزاب لمساندة الدولة المصرية مما يساعد على تحقيق التكافل والسلم الاجتماعي وتحقيق الترابط بين جميع فئات الشعب المصري الذي يؤدي إلى توحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية.

حيث نظم حزب الشعب الجمهوري - أمانة الجيزة احتفالية ضخمة لتجهيز 150 عروس من أبناء محافظة الجيزة، تحت شعار " مبادرة مع الناس" مساء اليوم الثلاثاء وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، ورفعت عطا، أمين الحزب بالجيزة، والنائب أحمد عاشور، أمين تنظيم الجيزة، وقدم الحفل الإعلامي طارق علام .