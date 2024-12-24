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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

مبادرة جديدة لتملك العقارات للمصريين بالخارج| تسهيلات غير مسبوقة لحجز فيلات ووحدات

بيتك فى مصر
بيتك فى مصر
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يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم المصريين المقيمين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، إطلاق الدولة مبادرات متعددة لتسهيل امتلاكهم للعقارات داخل مصر. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وتوفير فرص استثمارية مميزة تلبي تطلعاتهم، مع تقديم تسهيلات غير مسبوقة في حجز الوحدات السكنية والفيلات.

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً، لاستعراض آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، وإصدار توجيهات لوزارة الإسكان بالعمل على توفير عدد من المحفزات والمميزات للمصريين بالخارج ضمن مبادرة "بيتك في مصر"، مشيرًا الى أن المبادرة تستهدف تنفيذ 5000 وحدة وفيلا سكنية، في مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينتي، وعدد من المدن الأخرى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم خلال شهر يناير المقبل إطلاق موقع إلكتروني لطرح وحجز وحدات المبادرة، مؤكدًا أنه سيتم العمل على تلبية مختلف احتياجات وطلبات المصريين بالخارج، من توفير وحدات سكنية تناسب شرائح الدخل المخلفة للجاليات المصرية بالخارج، مستعرضًا الاقتراحات الخاصة بالمحفزات والمميزات التي سيتم توفيرها ضمن المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للمصريين بالخارج.

وأكد الوزير أنه تم إطلاق مبادرة بيتك في مصر، والتي تستهدف تنفيذ 5 آلاف وحدة وفيلا سكنية، تشمل 4200 شقة في مدن العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وعدد من الوحدات التي تتواجد في القرى سياحية ـ كما سيتم توفير 800 وحدة في مدن مدينتي بالقاهرة الجديدة ومدينة السلام.

وجاءت ملامح طرح الوحدات على النحو التالي:

- توفير 4200 من الفيلات والوحدات السكنية من بينها (250) وحدة سكنية في أبراج العلمين الجديدة بمساحات (200 متر) للوحدة بمتوسط سعر (3750) دولاراً أمريكياً للمتر، و(250) وحدة في الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة بمتوسط سعر ( 1045) دولاراً امريكياً للمتر.

وطرح 1050 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الثالث) بمتوسط سعر (425) دولاراً امريكياً للمتر، ونحو (1000) وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ( الحي الخامس) بمتوسط سعر (750) دولاراً امريكياً للمتر.

- كما سيشمل الطرح 250 فيلا منفصلة وشبه منفصلة في المنصورة الجديدة، و (500) وحدة في منطقة " صبا " بالسادس من أكتوبر بمتوسط سعر (375) دولاراً أمريكياً للمتر، و (200) وحدة سكنية في مدينة الشيخ زايد بمتوسط سعر (1145) دولاراً أمريكياً.

- وطرح وحدات أخرى في القرى السياحية ومنطقة الفسطاط و مدينتي وروضة العبور وغيرها.

شروط التقديم:

1- يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضى عليه 6 أشهر على الأقل.
3- يسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصى.

ومن المقرر أن يتم إطلاق موقعا إلكترونيا للحجز في هذه المبادرة يتم من خلاله اختيار الوحدة المرغوبة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز لمدة شهر واحد عقب الانتهاء من هذه الإجراءات.

في هذا السياق، أعلن البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، إذ ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).

وأضاف المركزي، خلال بيان صحفي، أن التحويلات شهدت خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار).

وأوضح البنك المركزي أن الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) شهدت ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).

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