أمير هشام: كونراد لا يستحق الاقتراب من سور الزمالك.. والأعذار انتهت لمجلس لبيب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن تعثر الزمالك محليًا تواصل بعد التعادل مع طلائع الجيش، والفريق الأبيض أصبح في مكانة لا يستحقها، مبديًا استيائه من استمرار تراجع مستوى الفريق، والتواجد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الذي قد يستمر للموسم الثالث على التوالي، وهو أمر لا يليق بالنادي أو جماهيره.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "من الطبيعي أن يتواجد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، ورغم أن الكونفدرالية بطولة قارية لكنها ليس بقوة البطولة الأهم، وبالمستوى الذي ظهر به الفريق الأبيض سوف يظل الزمالك في الكونفدرالية مجددًا".

وأضاف: "مجلس الزمالك تسلم المهمة منذ عام وشهرين، ولم يُصبح هناك أي أعذار بالنسبة لـ حسين لبيب ورفاقه، وتم التماس الأعذار لهم بعدما تسلموا النادي وهو يعاني من مشكلات كثيرة، لكنهم تولوا المسئولية وهم يدركون حجم الأزمات التي يعاني منها النادي منذ سنوات".

وأكمل: "لاعبي الزمالك لم يحصلوا على حقوقهم منذ بداية الموسم، بالإضافة لأن زيزو أيضًا أهم لاعب في الفريق لم يتقاضى رواتبه المتأخرة، ولكن إلى متى سوف نلتمس الأعذار لمجلس الزمالك الحالي؟!، ورسالتي للمجلس (عليكم أن تعملوا على قلب رجل واحد)، هناك أعضاء يتفاوضون مع مدربين ولاعبين ولا يوجد تنسيق بينهم وكل عنصر منهم يعمل مع نفسه، هناك صراع لحسم الصفقات، وفي النهاية من يأتي لا يقدم الإضافة الفنية المطلوبة مثل ميشالاك كونراد".

وأوضح: "كونراد لا يستحق أن يقترب من سور نادي الزمالك أو حتى في شارع جامعة الدول العربية، لا يستحق من الأساس التواجد في منطقة المهندسين أو شارع أحمد عرابي، فلو تواجد في هذا المكان لابد من عمل مخالفة له، جروس قام بتجربته في اللقاء السابق ولم ينجح، ومصطفى شلبي بمستواه الحالي أفضل من كونراد، فهل هذه هي نوعية الصفقات التي يريدها الزمالك؟!".

وواصل: "كل أعضاء مجلس الزمالك يتحدثون عن أولوية التجديد لـ زيزو، وحتى الآن لم يُحسم الملف، المفترض أن يتم حسم هذا الملف منذ فترة طويلة حتى يركز اللاعب داخل المستطيل الأخضر فقط، لو كان الملف في يد ممدوح عباس أتمنى أن يحسم الملف، وقالوا أنهم قاموا بعمل أشياء لجلب المال للنادي ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "هل تتخيلوا أن جمهور الزمالك أصبح كل هدفه الوصول لدوري الأبطال فقط دون المنافسة على الدوري المصري؟!، حسام أشرف من اللاعبين المميزين ولا أعرف لماذا لم يكن جوميز يدفع به في المباريات، وخروجه من الملعب ومشاركة شيكابالا كان أمرًا غريبًا، وتذكرت نفس ما فعله كولر في لقاء الأهلي وباتشوكا بعدما سحب وسام أبوعلي ودفع بكهربا".

وأكد: "جروس المفروض أنه يمتلك خبرات كبيرة، كان عليه قراءة الملعب بشكل أفضل، والاعتماد على أراء أمير عزمي مجاهد، وأقول لمجلس الزمالك الاعذار انتهت بالنسبة لكم، ولابد من العودة للمنافسة بقوة على الألقاب".