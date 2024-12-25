قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يترقب موقف «كهربا» مع الأهلي لضمه في الفترة القادمة
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة
دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
مستوطنون يشعلون النيران في حظيرة بقرية فلسطينية بالقرب من أريحا
أقوى دعاء للتقرب إلى الله .. مُستجاب ومُجرّب اغتنمه
أمير هشام: كونراد لا يستحق الاقتراب من سور الزمالك.. والأعذار انتهت لمجلس لبيب
طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة محمد حمدي
إصابة ضابط إسرائيلي بعد انفجار عبوة ناسفة في طولكرم بالضفة الغربية
إصابة خطيرة بالرئة.. خالد الغندور يكشف تطورات حالة لاعب الزمالك
الأنبا توماس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية مار جرجس بالجيزة
أقل سعر دولار اليوم الأربعاء 25-12-2024
3 أدعية نبوية تأتيك بالرزق من حيث لا تدري.. احرص عليها يوميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أمير هشام: كونراد لا يستحق الاقتراب من سور الزمالك.. والأعذار انتهت لمجلس لبيب

كونراد ميشالاك
كونراد ميشالاك
كريم عاطف
×

أكد الإعلامي أمير هشام، أن تعثر الزمالك محليًا تواصل بعد التعادل مع طلائع الجيش، والفريق الأبيض أصبح في مكانة لا يستحقها، مبديًا استيائه من استمرار تراجع مستوى الفريق، والتواجد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الذي قد يستمر للموسم الثالث على التوالي، وهو أمر لا يليق بالنادي أو جماهيره.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "من الطبيعي أن يتواجد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، ورغم أن الكونفدرالية بطولة قارية لكنها ليس بقوة البطولة الأهم، وبالمستوى الذي ظهر به الفريق الأبيض سوف يظل الزمالك في الكونفدرالية مجددًا".

وأضاف: "مجلس الزمالك تسلم المهمة منذ عام وشهرين، ولم يُصبح هناك أي أعذار بالنسبة لـ حسين لبيب ورفاقه، وتم التماس الأعذار لهم بعدما تسلموا النادي وهو يعاني من مشكلات كثيرة، لكنهم تولوا المسئولية وهم يدركون حجم الأزمات التي يعاني منها النادي منذ سنوات".

وأكمل: "لاعبي الزمالك لم يحصلوا على حقوقهم منذ بداية الموسم، بالإضافة لأن زيزو أيضًا أهم لاعب في الفريق لم يتقاضى رواتبه المتأخرة، ولكن إلى متى سوف نلتمس الأعذار لمجلس الزمالك الحالي؟!، ورسالتي للمجلس (عليكم أن تعملوا على قلب رجل واحد)، هناك أعضاء يتفاوضون مع مدربين ولاعبين ولا يوجد تنسيق بينهم وكل عنصر منهم يعمل مع نفسه، هناك صراع لحسم الصفقات، وفي النهاية من يأتي لا يقدم الإضافة الفنية المطلوبة مثل ميشالاك كونراد".

وأوضح: "كونراد لا يستحق أن يقترب من سور نادي الزمالك أو حتى في شارع جامعة الدول العربية، لا يستحق من الأساس التواجد في منطقة المهندسين أو شارع أحمد عرابي، فلو تواجد في هذا المكان لابد من عمل مخالفة له، جروس قام بتجربته في اللقاء السابق ولم ينجح، ومصطفى شلبي بمستواه الحالي أفضل من كونراد، فهل هذه هي نوعية الصفقات التي يريدها الزمالك؟!".

وواصل: "كل أعضاء مجلس الزمالك يتحدثون عن أولوية التجديد لـ زيزو، وحتى الآن لم يُحسم الملف، المفترض أن يتم حسم هذا الملف منذ فترة طويلة حتى يركز اللاعب داخل المستطيل الأخضر فقط، لو كان الملف في يد ممدوح عباس أتمنى أن يحسم الملف، وقالوا أنهم قاموا بعمل أشياء لجلب المال للنادي ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "هل تتخيلوا أن جمهور الزمالك أصبح كل هدفه الوصول لدوري الأبطال فقط دون المنافسة على الدوري المصري؟!، حسام أشرف من اللاعبين المميزين ولا أعرف لماذا لم يكن جوميز يدفع به في المباريات، وخروجه من الملعب ومشاركة شيكابالا كان أمرًا غريبًا، وتذكرت نفس ما فعله كولر في لقاء الأهلي وباتشوكا بعدما سحب وسام أبوعلي ودفع بكهربا".

وأكد: "جروس المفروض أنه يمتلك خبرات كبيرة، كان عليه قراءة الملعب بشكل أفضل، والاعتماد على أراء أمير عزمي مجاهد، وأقول لمجلس الزمالك الاعذار انتهت بالنسبة لكم، ولابد من العودة للمنافسة بقوة على الألقاب".

الزمالك حسين لبيب طلائع الجيش زيزو الكونفدرالية أمير هشام كونراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

لمدة 6 أشهر .. إعلامي شهير يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة

طقس الأربعاء

إنذار مبكر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

صورة أرشيفية

المعاشات: الزيادة لمن هم في الخدمة وتزيد للحد الأدنى والأقصى للاشتراك

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

أرشيفية

خبير يكشف حالة أسعار الذهب في 2025

دواجن

بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

الاهلي

الوداد المغربي يرغب في استعارة ثنائي الأهلي

مديرية امن الجيزة

كفاءات شابة.. حركة تنقلات محدودة لمفتشي ورؤساء مباحث أمن الجيزة| خاص

ترشيحاتنا

متهمة

قرار جديد بشأن سيدتين سرقتا محل مشغولات فضية في عابدين

عمر زهران

المخرج عمر زهران أمام المحكمة من جديد بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.. غدا

سفاح التجمع

الحكم على سفاح التجمع المتهم بقـ.تل 3 سيدات ومعاشرتهن.. غدا

بالصور

مخاطر وعلامات نقص فيتامين «د» .. تعرف عليها

مخاطر وعلامات نقص فيتامين د
مخاطر وعلامات نقص فيتامين د
مخاطر وعلامات نقص فيتامين د

برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024: رحلة عمل

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024: الإرهاق

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

برج الجدي.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : أهمية التواصل الاجتماعي

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024
برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

فيديو

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

10 عطلات خلال شهر يناير 2025| اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد