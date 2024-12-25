أبو العينين يشارك في عزاء والدة المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، في تلقي عزاء المغفور لها بإذن ربها والدة سيادته، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وشارك بالعزاء كبار مسؤولي الدولة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكبير ياوران رئاسة الجمهورية، والسادة الوزراء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكان النائب محمد أبو العينين قد نعى بالأمس والدة المستشار أحمد مناع، مقدمًا التعازي له وللأسرة سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.