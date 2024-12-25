الأولى من نوعها عالميًا.. الرعاية الصحية: علاج حالة معقدة بمجمع الشفاء ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن علاج حالة معقدة ونادرة بمناظير الفراغ الثالث بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيد، وهي الأولى من نوعها عالميًا، وتصدرت غلاف العدد الافتتاحي لعام 2025 للمجلة الرسمية للجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي (GIE)، التي تُعد أكبر وأهم مجلة عالمية متخصصة في مجال مناظير الجهاز الهضمي.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن صورة الحالة الطبية الدقيقة التي نشرت بالمجلة وتصدرت غلافها، نُفِذت على يد الدكتور أحمد مدكور، رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بفرع هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد، والأستاذ بكلية الطب جامعة حلوان، الذي قام بعلاج الحالة بتقنيات مناظير الفراغ الثالث، بوحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمجمع الشفاء الطبي التابع للهيئة.

وأعرب رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فخره بقدرات الكوادر الطبية بالهيئة التي تنافس عالميًا، للوصول لهذا الإنجاز العالمي، مؤكداً أن تصدر صورة حالة من حالات الهيئة غلاف مجلة عالمية كـ GIE يُعد انعكاسًا لريادة مصر في التخصصات الدقيقة.

وتقدم بالتهنئة للدكتور أحمد مدكور ، رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بفرع هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد وفريقه بهذا الإنجاز العالمي، لافتًا إلى أنه نموذج للتميز العلمي داخل الهيئة وأحد القامات العلمية التي تضمها الهيئة، وهو أول من أدخل تقنيات مناظير الفراغ الثالث بهيئة الرعاية الصحية منذ عام 2021، معتمداً على الإمكانيات المتطورة والأجهزة الحديثة التي وفرتها الهيئة لدعم مثل هذه الحالات الدقيقة.

في ذات السياق، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمجمع الشفاء الطبي في بورسعيد ، تُعد أولى الوحدات المتخصصة في تقديم العلاج المتقدم لأورام الجهاز الهضمي السرطانية بجميع أنواعها بداية من مناظير المعدة وحتى أكثرها تقدمًا باستخدام تقنيات المناظير الحديثة، وكذلك تشفية الأورام باستخدام تقنيات مناظير الفراغ الثالث، وذلك دون الحاجة إلى تدخلات جراحية أو تحويل مسار.

وأضاف أن تكلفة تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمجمع الشفاء الطبي في بورسعيد بلغت 20 مليون جنيه، لتصبح مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة، وتخدم إقليم القناة كله، وهو ما أسهم في علاج أكثر من 7500 حالة منظار حتى الآن، من بينها ما يقرب من 1500 حالة أي بواقع 20% من الحالات متقدمة ومعقدة.

ونوه الدكتور أحمد السبكي بأن تكلفة العملية الواحدة لعلاج أورام الجهاز الهضمي السرطانية باستخدام هذه التقنيات الدقيقة تُقدر خارج التغطية الصحية الشاملة بـ 250 ألف جنيه، بينما لا يتحمل المريض داخل المنظومة سوى 450 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة.

ولفت إلى أن علاج الأورام السرطانية بالمناظير من أبرز حزم الخدمات التي تم استحداثها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا استمرار جهود الهيئة لتعزيز بنيتها التحتية الطبية ودعمها بأحدث التقنيات لتقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.