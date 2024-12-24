قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مستشفى "500500" إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية
الهداف الجزائرية: جلسة بين الخطيب وبونجاح لإتمام تعاقده مع الأهلي
سيارة دوبل كابينة..أغرب زفاف لعروسين في شوارع مدينة دهب| شاهد
كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في دوري أبطال أفريقيا
الزمالك يعلن عن موعد صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة
شرطة نسائية وحرم آمن.. تأمين قداس عيد الميلاد في كنائس الجيزة
ممنوع المداخلات والإعلانات واستثناء 4 شخصيات| 3 قرارات من الأعلى للإعلام للبرامج الدينية
50مليون جنيه فى السنة.. كواليس اتفاق الزمالك وزيزو على تجديد العقد
زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب شمال باكستان
« حماة الوطن » يوجه التحية للرئيس السيسي بعد قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء
بالأسماء.. محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات بين القيادات المحلية
المؤشرات حمراء .. 13 مليار جنيه خسائر البورصة في ختام تعاملات اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

مدبولي: مستشفى "500500" إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
نهلة الشربيني
×

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لتجهيزات المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد “مستشفى 500500”. 

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الاقتصادية والتمويل. 

كما حضر كل من الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وعدد من المسئولين بالوزارتين.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما يمثله المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد "مستشفى 500500" من أهمية كبيرة وإضافة قوية في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد أيمن عاشور، الموقف التنفيذي لتجهيزات المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، لافتا إلى مذكرة الشراكة بين المعهد، ومركز فرايبورج الجامعي للأورام (المانيا)، التي تستهدف انشاء تعاون علمي مصري ألماني مُشترك للنهوض بخدمات الأورام بمصر والقارة الإفريقية، وما تتضمنه هذه المذكرة من تجهيز وتشغيل المستشفيات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج التدريب بما يدعم تبادل الخبرات في هذا المجال. 

وأشار "عاشور"، إلى بمذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، وشركة سيمينز، وذلك بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبحث والابتكار، والتدريب والتطوير، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة Oxford لتطوير العلاج الجيني للسرطان في مستشفى"500500".

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، أن المعهد القومي للأورام يُعد شريكا أساسيا في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية المتعلقة بقطاع الصحة، ومنها المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، حيث تم فحص 4 آلاف مريضة خلال عام 2023، وكذا تنفيذ أكثر من 10 آلاف عملية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار الجراحية، وهذا فضلا عن تنفيذ نحو 54 ألف جلسة اشعاع. 

وكشف عن خطة التشغيل الطبي الأولي للمعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، والمقرر البدء في تنفيذها قريبا، موضحاً أنها تتضمن تشخيص وعلاج أورام: (الثدي، والبروستاتا، وعنق الرحم، والقولون، والغدد الليمفاوية)، وكذا تشغيل وحدة علاج كيمائي، التي تضم 64 كرسي/ سرير إقامة نهارية، و4 أسرة رعاية متوسطة، و20 سرير إقامة، وصيدلية صرف الادوية، وصيدلية إكلينيكية، بالإضافة إلى قسم جراحات اليوم الواحد للأورام، الذي يتكون من 4 غرف عمليات، و40 سرير إقامة نهارية، و2 سرير رعاية متوسطة، و3 غرف تدخلات جراحية بالمنظار.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، صوراً لعدد من الأجهزة الطبية العلاجية والتشخيصية الحديثة، التي ستسهم فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضي الأورام من خلال المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أنه سيتم إدارة وتشغيل المستشفى بما يتواكب مع أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.

من ناحية أخري، تطرق الاجتماع إلى الموقف الخاص بقبول الطلاب الوافدين بالجامعات لعام الجامعي 2024/2025، سواء بالمرحلة الجامعية، أو للدراسات العليا، حيث تمت الإشارة إلى ما شهده هذا العام من تحسن ملحوظ في أعداد الطلاب الراغبين في إتمام دراساتهم في الجامعات المصرية. 

كما تناول الاجتماع، مستجدات تحديث منظومة المكاتب الثقافية بالخارج، وذلك بالنظر لدورها المحوري، في تقديم العديد من الخدمات التعليمية وإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية، وكذا دعم مشروعات الشراكة في مجال التعليم مع العديد من الدول، وذلك بما يعكس ويعزز من قوة مصر الناعمة.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يعود للنوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

تقييمات الصف الأول الابتدائي و الصف الثاني الابتدائي

جدول تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المحافظات.. الكيفية والمواعيد

موجة برد شديدة

صقيع قارس يضرب مصر.. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024

حالة الطقس

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

صورة أرشيفية

قبل امتحانات نصف العام 2025 | تحذيرات عاجلة لطلاب الأول والثاني الثانوي

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية.. تأثير الحزن على الصحة ونصائح للوقاية من الأزمات

عطلات رسمية في يناير 2025

10 عطلات في شهر يناير.. دليل الإجازات الرسمية عام 2025

ترشيحاتنا

الاهلي

الوداد المغربي يرغب في استعارة ثنائي الأهلي

حازم امام

حازم إمام: والدي قال لي على جثتي لو رحلت عن الزمالك ببلاش

الاهلي

محمد شبانة يصدم جماهير الأهلي بشأن رحيل حارس الفريق

بالصور

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

البلوجر جهاد
البلوجر جهاد
البلوجر جهاد

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويشاهد صد هجمة معادية| شاهد

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي

جريئة ومميزة .. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بالهودي الموف

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

بعد خناقة كهربا| جلسة بين الخطيب ورمضان.. وعقوبات قاسية (إيه الحكاية)

الخطيب
الخطيب
الخطيب

فيديو

جامعة الزقازيق

رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات حفل ختام مهرجان المسرح للفصل الواحد

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

نجوى كرم

نجوى كرم تكشف عن رأي زوجها في أعمال بصراحة.. شاهد

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

المزيد