قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرق سفينة شحن روسية في البحر الأبيض المتوسط وفقدان 2 من طاقمها
بعد مغادرتها المعبر.. الأمم المتحدة تعلن نهب وفقدان عشرات الشاحنات في غزة
الرعاية الصحية: قدمنا 22 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظات إقليم الصعيد
تسرب مياه داخل مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة.. ما القصة؟
لتبادل الأسرى.. نتنياهو يؤكد إحراز "بعض التقدّم" في المفاوضات مع حماس
مقـ ـتل 12 شخصا في انفجار مصنع للمتفجرات بتركيا
عيد بلا مظاهر.. بيت لحم تتحدى الحرب بحفاظها على روح الميلاد|فيديو
إسرائيل تقر بمسؤوليتها عن اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية
أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف جديدة بالمنطقة الجنوبية لحي تل الهوا بغزة
محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلام .. بعد قليل
طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح وضباب على هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

الرعاية الصحية: قدمنا 22 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظات إقليم الصعيد

وحدة طب الاسرة
وحدة طب الاسرة
عبدالصمد ماهر
×

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنجازات التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم الصعيد (الأقصر وأسوان)، وذلك منذ تطبيق المنظومة بهما وحتى الآن.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الصعيد شهدت تسجيل نحو 2.3 مليون مواطن حتى الآن، فيما بلغت تكلفة تشغيلها حتى الآن أكثر من 27.5 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين تخطى 22 مليون خدمة طبية وعلاجية، وذلك من خلال 172منشأة طبية تابعة للهيئة بإقليم الصعيد، منهم 21 مليون خدمة بمحافظة الأقصر، ثاني المحافظات تطبيقًا للتأمين الصحي الشامل، ومليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها بمحافظة أسوان، آخر محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى إجراء ما يقرب من 350 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بإقليم الصعيد، وبنسب نجاح عالمية، منها عمليات فائقة الدقة وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن المواطن لا يتحمل أكثر من 450 جنيه كنسبة مساهمة مهما بلغت تكلفة العملية، فهناك بعض العمليات تتخطى تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه.

واستكمل: قدمت وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليم الصعيد أكثر من 13.7 مليون خدمة طب أسرة،من خلال 155 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بالمحافظتين، بالإضافة إلى إجراء 1.2 مليون فحص طبي شامل، لافتًا أن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف: تم اعتماد 117 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا الدولية (ISQua).

واختتم الدكتور أحمد السبكي بأن "تحسين مستوى الخدمات الصحية بإقليم الصعيد يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة وذلك من خلال تمكين السكان من الوصول إلى خدمات طبية متطورة بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد أن الاستثمار في صحة المواطنين هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن التطورات المحققة في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الصعيد تعكس التزام الدولة بدمج الإقليم في مسيرة النهضة والتنمية الوطنية".

وأعرب عن فخره بتخطي نسبة رضاء المنتفعين لدى قاطني إقليم الصعيد عن خدمات التأمين الصحي الشامل 90%، وخاصة في محافظة أسوان التي يتم تشغيل المنظومة بها تجريبيًا مع العلم أن محافظة أسوان من المحافظات النائية ومترامية الأطراف.

الرعاية الصحية هيئة الرعاية الصحية معايير الجودة إقليم الصعيد التأمين الصحي الشامل خدمة طب أسرة الاسكوا العالمية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راغب علامة

تحطيم مدرسة الفنان راغب علامة في لبنان بعد تصريحه المزعوم عن نصر الله

يعود للنوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

صورة تعبيرية

ارتداء الملابس الثقيلة.. صقيع قادم من أوروبا يضرب مصر خلال ساعات

زيزو

مفاجأة في تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. تفاصيل

الكحة والسعال الليلي

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

طارق النبراوي نقيب المهندسين

اعتماد زيادة المعاشات وتجميد التوني.. 9 قرارات عاجلة من نقابة المهندسين

بغداد بونجاح

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع بغداد بونجاح

الرئيس السيسي

مفتي الجمهورية يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي: سِر على بركة الله

ترشيحاتنا

توقيع البروتوكول

الصحة وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتحسين خدمات طب الأسنان

دفاية كهربائية

احم نفسك من مخاطر الدفاية واختر الأقل استهلاكا للكهرباء

تنبيه عاجل للطلاب المفصولين

تنبيه عاجل للطلاب المفصولين من المدارس بسبب الغياب قبل امتحانات نصف العام

بالصور

بـ10 جنيه ..فاكهة سحرية لتعزيز صحة العظام ومحاربة الأمراض المزمنة

فاكهة سحرية لتعزيز صحة العظام ومحاربة الأمراض المزمنة
فاكهة سحرية لتعزيز صحة العظام ومحاربة الأمراض المزمنة
فاكهة سحرية لتعزيز صحة العظام ومحاربة الأمراض المزمنة

تفسير حلم الزواج في المنام لابن سيرين: معاني متعددة تختلف حسب الظروف الشخصية

تفسير حلم الزواج في المنام لابن سيرين
تفسير حلم الزواج في المنام لابن سيرين
تفسير حلم الزواج في المنام لابن سيرين

مشاعرهم متضاربة.. أبراج نسائية يصعب التعامل معها هل أنت منهم؟

أبراج نسائية يصعب التعامل معها
أبراج نسائية يصعب التعامل معها
أبراج نسائية يصعب التعامل معها

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي

فيديو

أزمة الجابوني أرون بوبيندزا مع الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

المزيد