عاطف الشيتاني: حملات الرعاية الصحية تستهدف دعم الأسر المصرية وتوعيتهم

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن الدولة المصرية نفذت العديد من حملات الرعاية الصحية في مختلف محافظات مصر خلال فترات متقاربة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تمتلك وحدات صحية مجهزة بأحدث الإمكانيات وبها أطباء على أعلى مستوى، ولكن الهدف من هذه المبادرات هو تقديم الدعم للأسر المصرية التي تحتاج إلى الخدمات الصحية، وتعريفهم بوجود رعاية صحية شاملة تقدمها الوزارة.

أضاف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الصحة الإنجابية تُعنى بكل ما يتعلق بالجهاز الإنجابي للمرأة، موضحًا أن وزارة الصحة تقدم خدمات رعاية للمرأة منذ الشهر الأول للحمل وحتى بعد مرور عامين من الولادة، وهي فترة تُعرف باسم "رعاية الطفل"، وتمتد إلى 1000 يوم.

وتابع الشيتاني: "وزارة الصحة تحرص على تقديم الخدمات الطبية بشكل منظم وفعّال، وخلال المسح السكاني الأخير الذي أجرته الوزارة في عام 2022، تبين وجود انتشار واسع لمرض الأنيميا، والذي يصيب السيدات والأطفال بشكل خاص".