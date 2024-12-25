قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: لا ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة
مصدر أمني يكشف حقيقة بيع مناديل لتخدير الفتيات بالسكك الحديدية
أحمد موسى: الرئيس السيسي أعاد بناء مصر.. وحوّل العشوائيات لمجتمعات حضارية
القومى للمرأة يهنئ مايا مرسى لانتخابها رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب
مصدر إسرائيلي: استدعاء سفير الفاتيكان لدى تل أبيب بعد تصريحات البابا "القاسية"
مصر تستثمر في المخلفات .. تحويل التحدي إلى فرصة اقتصادية
تحالف الأحزاب يدعو لاصطفاف المصريين وتوحيد الجهود خلف القيادة السياسية
لعبة تسبب وفاة الأطفال| فما هي.. وهل متواجدة في منزلك؟
أستاذ طب وقائي يحذر من أكثر الأطعمة خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة
برلماني يكشف سبب تقدمه بمشروع قانون المسؤولية الطبية وأهميته
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
الغرف التجارية لـ المواطنين: اللي يشوف سلعة غالية ما يشتريهاش |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

باحث سياسي: الاحتلال يمارس حربا ضد المستشفيات في قطاع غزة

غزة
غزة
عادل نصار
×

أكد الدكتور عاهد فراونة، الباحث السياسي من قطاع غزة، أن الاحتلال لا يزال يواصل مجازره بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء قطاع غزة، وخاصة مدينتي غزة وشمالها، حيث يتعرض حوالي 400 ألف مواطن فلسطيني للنزوح المتكرر من جانب قوات الاحتلال، التي أجبرتهم على النزوح من مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وأوضح "فراونة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يقوم بتدمير ممنهج لكافة المناطق ويعتدي على المستشفيات، ومن بينها مستشفى كمال عدوان. مشددًا على أنه يتم تدمير كل ما حول المستشفى من المباني، وتصل الطلقات النارية إلى طرقات المستشفى، ما يجعل الأوضاع هناك صعبة على الكوادر الطبية والمرضى والجرحى، الذين يعانون أشد المعاناة بفعل القصف المستمر وانقطاع التيار الكهربائي لعدم سماح الاحتلال بإدخال الوقود إلى المستشفى.

وشدد على أن الاحتلال يمارس حربًا ضد المستشفيات في قطاع غزة، مؤكدًا أن منع الاحتلال دخول المستلزمات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة والمستشفيات يجعل حالة المرضى والجرحى في غاية الخطورة.
 

فلسطين غزة اخبار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

طلبة كلية الشرطة

خلال ساعات.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة 2024

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025| تفاصيل

ناهد السباعى وحورية فرغلى

الفيديوهات مش كاملة.. رد رانيا فريد شوقى على أزمة ناهد السباعى وحورية فرغلى

نتيجة كلية الشرطة 2024 - 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2024 2025 وطريقة الحصول عليها

شوبير

زي وسام.. شوبير يتغزل بنجم الزمالك ويتساءل عن أسباب غيابه

مجلس الوزراء

المالية: لا ضريبة إضافية على المحمول.. وتطبيق لتسجيل دخول الهواتف لمصر

ترشيحاتنا

د. محمد الجندي خلال الملتقى

محمد الجندي: إشراقات النبي بعد البعثة أنارت للإنسانية طريقها للعفو والهداية والسلام

لقاء سابق يجمع شيخ الأزهر ورئيس اذربيجان

شيخ الأزهر يُعزي الرئيس إلهام علييف في ضحايا تحطم الطائرة الأذربيجانية

الطريقة المثلى للتوبة

كفارة المعاصي غير الاستغفار والطريقة المثلى للتوبة.. أمين الفتوى يكشف عنها

بالصور

إطلالة لافتة.. إنجي المقدم تشعل السوشيال ميديا

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

محافظ الشرقية يتفقد مقر جمعية الأسر المنتجة بمدينة الزقازيق ويستمع لعدد من المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمنزل كارول سماحة.. إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس بحضور سميرة سعيد

إلهام شاهين وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى
إلهام شاهين وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى
إلهام شاهين وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى

إطلالة جذابة .. حمدي المرغني وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد