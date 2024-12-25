البسو تقيل .. حالة الطقس اليوم الخميس والجمعة على القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 على القاهرة والإسكندرية ومطروح وشمال وجنوب الصعيد وسيناء ومختلف الانحاء

حالة الطقس فى مصر

قالت الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية أن حالة الطقس غدا الخميس سوف تشهد انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز 4 درجات مئوية

وتابعت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس الخميس سوف يسودها طقس شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر .

وطالبت الأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة وتوقعت الأرصاد الجوية ان يكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية خلال الفترة المقبلة .

وحول حالة الطقس الخميس المتوقعة خلال فترات النهار أكدت الأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري محملة بالرمال والأتربة على غرب البلاد كما أن الفرصة مهيأة غدٍ لسقوط أمطار خفيفة مساء ً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس

حالة الطقس الخميس

حول حالة الطقس الخميس قالت الأرصاد يسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الانحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الانحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية

وتابعت الأرصاد الجوية عن حالة طقس الخميس وجود نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون محملة بالرمال والاتربة علي غرب البلاد

طقس الخميس

ونوهت الأرصاد الجوية الجوية أن هناك أمطار خفيفة علي مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة

حالة الطقس الجمعة 27 ديسمبر 2024

وقالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الجمعة 27 ديسمبر 2024 أن هناك أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بالإضافة الى نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

حالة طقس السبت 28 ديسمبر 2024

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة طقس السبت 28 ديسمبر 2024 المتوقعة ان هناك أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بالإضافة الى نشاط من الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

حالة طقس الاحد 29 ديسمبر 2024 حتى 31 ديسمبر

توقعت الأرصاد الجوية حالة الطقس من الاحد 29 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2024 وجود امطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط للرياح على كافة الانحاء